Jatuh di Misano setelah Menemukan Terobosan Penting, Moreira Frustrasi

Diogo Moreira dibuat frustrasi akibat kecelakaan yang dialaminya di MotoGP San Marino.

Diogo Moreira in the pits at the San Marino MotoGP, where he'd crash out on lap three.
Diogo Moreira in the pits at the San Marino MotoGP, where he'd crash out on lap three.
© Gold & Goose

Diogo Moreira merasa telah mencapai terobosan penting dengan setup motornya Misano sebelum akhirnya terjatuh di tikungan keempat Grand Prix San Marino.

Moreira finis ke-11 dalam Sprint Race setelah menempati posisi ke-15 pada sesi kualifikasi Sabtu pagi; ia merupakan salah satu dari dua pembalap Honda -bersama Joan Mir yang sedang sakit - yang gagal menembus Q2 di Misano.

Masalah utama bagi pembalap asal Brasil tersebut di lintasan Misano terletak pada sektor ketiga yang berkecepatan tinggi, yang mencakup Tikungan 11 (dilalui dengan gigi enam) serta dua tikungan ke kanan yang menuntut penurunan kecepatan setelahnya, sebelum mencapai Tikungan 14 hairpin yang harus dilalui dengan gigi satu.

Setelah balapan, Moreira mengatakan bahwa ia telah menemukan peningkatan pada sektor ketiga saat sesi pemanasan warm-up pada Minggu pagi, sehingga insiden kecelakaan yang dialaminya lebih awal - pada lap ketiga balapan MotoGP - membuatnya tidak dapat memanfaatkan hal tersebut.

Diogo Moreira rides back to the pits after crashing in the 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Diogo Moreira rides back to the pits after crashing in the 2026 MotoGP San Marino Grand Prix…
© Gold & Goose

"Sayang sekali," ujar Diogo Moreira mengenai kecelakaan yang dialaminya usai balapan di Misano, "karena pagi ini kami akhirnya menemukan sesuatu - setelah sepanjang akhir pekan - di sektor tiga ini.

"Selain itu, pada lap pertama balapan tadi, saya merasa sangat nyaman; saya bisa menyalip pembalap lain dan merasa tangguh.

"Menurut saya, balapan hari ini bisa saja berjalan dengan baik, tapi ya begitulah kenyataannya.

“Itu kecelakaan kecil dan kami baik-baik saja; masih ada satu balapan lagi minggu depan, jadi kami harus terus seperti ini.”

Diogo Moreira arrives at the grid, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Diogo Moreira arrives at the grid, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Moreira menjelaskan bahwa tim LCR Honda telah berupaya membuat motor lebih stabil saat melibas tikungan-tikungan berkecepatan tinggi di sektor ketiga.

"Kami membuat motor lebih tenang melalui penyesuaian *set-up* dan juga aspek elektronik, sehingga jauh lebih mudah untuk mempertahankan kecepatan di tikungan ini," ujarnya mengenai tikungan 11. "Kami menemukan sesuatu, dan pagi ini motor jauh lebih mudah dikendarai.

"Saya bisa mempertahankan performa yang sama seperti kemarin di semua sektor, hanya saja kami melakukan peningkatan di sektor tiga - itulah kuncinya."

Diogo Moreira leads Fabio Quartararo, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
Diogo Moreira leads Fabio Quartararo, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, Sprint. Credit: Gold…
© Gold & Goose

Insiden kecelakaan itu sendiri mengejutkan Moreira. Ia terjatuh di tikungan empat, padahal ia mengaku tidak sedang memacu motor secara maksimal pada saat itu, tepatnya di lap ketiga.

"Kecelakaan hari ini sulit dipahami, karena di tikungan itu saya tidak sedang memacu motor dengan agresif," ungkapnya.

“Saya sedang bersiap di sektor dua untuk menyalip Fabio [Quartararo]. Akhirnya memang terasa aneh, tapi bagaimanapun, ini adalah tahun pertama kami di MotoGP, jadi wajar jika kami melakukan kesalahan seperti ini.

“Terlepas dari itu, akhir pekan ini cukup sulit bagi kami, namun akhirnya kami menemukan solusi di hari terakhir, dan pastinya kami akan tampil lebih baik tahun depan.”

Tags:

Diogo Moreira
LCR Honda
Jatuh di Misano setelah Menemukan Terobosan Penting, Moreira Frustrasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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