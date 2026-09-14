Jatuh saat Memimpin di Misano, Bezzecchi Tegaskan Dirinya Tidak Tertekan

Marco Bezzecchi menegaskan bahwa tekanan GP San Marino tidak memengaruhinya.

Marco Bezzecchi crashed out of the lead of the Misano MotoGP race
Marco Bezzecchi crashed out of the lead of the Misano MotoGP race
© Gold and Goose

Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, menegaskan bahwa tekanan untuk memenangkan Grand Prix kandangnya, MotoGP San Marino, tidak berkontribusi pada kecelakaan saat memimpin balapan.

Pembalap Aprilia tersebut memulai balapan kandangnya di Misano dari pole setelah mencetak rekor putaran baru di sesi kualifikasi, meskipun ia kalah dari Marc Marquez di Sprint Race.

Tak ingin kalah lagi di hari Minggu, Bezzecchi langsung memimpin balapan sejak awal, namun terjatuh di Tikungan 13 pada putaran pembuka.

Kemenangan Marquez, sementara Jorge Martin melorot ke posisi kelima, menempatkan pembalap Ducati tersebut di puncak klasemen, dengan Bezzecchi tertinggal 33 poin.

“Sayangnya, semuanya berjalan baik, tapi saya melakukan kesalahan di Tikungan 13 dan kehilangan bagian depan,” kata Bezzecchi tentang kecelakaannya saat berbicara kepada media setelahnya.

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Ditanya apakah dia merasakan tekanan untuk menang di kandang sendiri mengingat performanya, Bezzecchi menjawab dengan blak-blakan: "Tidak. Ketika Anda memulai terlebih dahulu, Anda ingin menang. Tidak masalah apakah itu di Misano."

Bezzecchi menambahkan bahwa motornya sempat sedikit tidak stabil saat melewati rangkaian tikungan kanan cepat yang mengarah ke Tikungan 13, di mana ia keluar dari racing line begitu memasuki zona pengereman.

"Tentu saja, saat tangki bahan bakar penuh, Anda harus mengatur titik pengereman dengan sedikit lebih baik," jelasnya.

"Motor saya sempat sedikit bergoyang di bagian lintasan yang cepat itu, jadi saat mengerem, saya tidak bisa mengambil jalur dengan sempurna dan sayangnya saya kehilangan kendali pada roda depan."

Bezzecchi leads Marquez, opening lap, 2026 Misano MotoGP.
Bezzecchi leads Marquez, opening lap, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Kegagalan finis (DNF) yang dialami Bezzecchi pada hari Minggu di Misano menandai kali kelima ia gagal meraih poin dalam balapan hari Minggu musim ini, dan itu semua terjadi dalam tujuh putaran terakhir.

Namun, ia mengaku senang karena Grand Prix Austria akan segera berlangsung dalam beberapa hari ke depan, yang memberinya kesempatan untuk melakukan "penyegaran ulang" (reset).

"Situasinya memang berat, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa memutar kembali waktu," ujarnya. "Jadi, kami akan bekerja keras.

"Untungnya, balapan di Austria sudah dekat; jadi kami akan pulang, mencoba melakukan penyegaran ulang, berlatih di gym, lalu bertolak ke Spielberg."

Kecelakaan ini terjadi beberapa minggu setelah ia mengalami berbagai cedera akibat terjatuh di Jerman, meskipun ia mengatakan—untuk saat ini—tidak ada cedera lama yang bertambah parah akibat insiden di Misano tersebut.

"Sepertinya kondisinya baik-baik saja, tapi adrenalin masih memuncak," lanjutnya. "Jadi, nanti malam atau mungkin besok pagi saya baru bisa memastikannya. Tapi, itu bukan kecelakaan yang parah."

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Jatuh saat Memimpin di Misano, Bezzecchi Tegaskan Dirinya Tidak Tertekan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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