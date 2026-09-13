MotoGP San Marino 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano

Hasil sesi warm-up untuk MotoGP San Marino 2026 dari Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

Sunday's results from the Misano MotoGP.
Sunday's results from the Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi membawa motor Aprilia dengan livery spesial berwarna putih untuk memuncaki sesi warm-up untuk MotoGP San Marino 2026 di Misano.

Bezzecchi, pole-sitter yang finis kedua di belakang Marc Marquez di Sprint Race, menyelesaikan sesi warm-up dengan laptime 1 menit 30,835 detik, unggul 0,376 detik atas pembalap Ducati itu.

Bezzecchi dan Marquez silih berganti menempati posisi teratas di setiap sesi lintasan (kecuali Q1) akhir pekan ini: Marquez (FP1), Bezzecchi (Practice), Marquez (FP2), Bezzecchi (Kualifikasi), Marquez (Sprint), dan kini Bezzecchi (pemanasan)... Namun, siapa yang akan memenangi Grand Prix?

Bezzecchi beralih dari ban belakang Soft yang digunakannya Sprint Race ke Medium untuk warm-up; jenis ban yang sebelumnya telah digunakan Marquez dan pemimpin klasemen Jorge Martin untuk mengamankan posisi pertama dan ketiga pada hari Sabtu. Akan tetapi, pagi ini Martin hanya menempati posisi ke-20.

Fermin Aldeguer, 2026 Misano MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Semua pembalap kecuali Jack Miller menggunakan ban belakang kompon Medium pada sesi warm-up, meskipun Marc Marquez termasuk salah satu dari sedikit pembalap yang memakai ban depan Soft.

Diogo Moreira (Honda), Fermin Aldeguer (Gresini), dan Fabio Quartararo (Yamaha) melengkapi posisi lima besar.

Pedro Acosta (KTM) melewatkan separuh sesi karena mekanik sedang memperbaiki penutup rem depan.

Aprilia dan Gresini sama-sama menggunakan livery khusus berwarna putih untuk balapan Grand Prix hari Minggu.

Desain Aprilia mengambil inspirasi dari baju balap putih yang dikenakan Gilles Villeneuve saat memenangkan Grand Prix F1 Monako 1981, yang menampilkan logo Piaggio Vespa pada bagian lengannya.

Gresini memiliki replika corak (livery) Honda MotoGP 'San Carlo' milik Marco Simoncelli dari tahun 2010 dan 2011.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'30.835s7/7305k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.376s4/4299k
3Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.413s7/7302k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.496s6/6298k
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.508s7/7296k
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.529s7/7303k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.535s6/7298k
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.675s5/5298k
9Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.782s7/7299k
10Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.862s7/7303k
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.868s4/7303k
12Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.914s7/7302k
13Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.066s6/7300k
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.112s6/6298k
15Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.124s6/7294k
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.168s6/7298k
17Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.320s6/7300k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.323s3/7297k
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.360s6/7301k
20Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.478s5/6301k
21Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.593s4/6300k

* Rookie

Rekor MotoGP Misano:

  • Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 29.982s (2026)
  • Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Marc Marquez wins Misano Sprint.
Marc Marquez wins Misano Sprint.
© Gold and Goose

Marc Marquez memangkas selisih poin menjadi 14 angka dari Jorge Martin - pemimpin klasemen sementara MotoGP - berkat kemenangannya di Sprint Race Misano hari Sabtu.

Sang juara bertahan mengungguli pole-sitter Marco Bezzecchi di tikungan pertama, lalu mempertahankan keunggulan motor Desmosedici pabrikan miliknya atas pembalap Aprilia tersebut, sementara Martin berhasil finis ketiga setelah memulai balapan dari posisi kelima.

Ketiga pembalap ini berpeluang memuncaki klasemen pada Minggu malam nanti, mengingat Bezzecchi kini tertinggal 22 poin dari Martin di peringkat ketiga.

Maverick Vinales absen untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dengan posisinya di tim Tech3 KTM kembali diisi oleh pembalap penguji Pol Espargaro. Sementara itu, Ai Ogura absen untuk kedua kalinya akibat cedera tangan.

Franco Morbidelli dijatuhi penalti *long lap* yang harus dijalani saat balapan utama (Grand Prix) karena melaju terlalu lambat di jalur balap (*racing line*) saat sesi latihan hari Jumat. Johann Zarco juga terkena penalti mundur tiga posisi start akibat pelanggaran serupa saat sesi kualifikasi.

2026 MotoGP points after the Misano Sprint.
2026 MotoGP points after the Misano Sprint.
© Peter McLaren

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
MotoGP San Marino 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Rebut Kemenangan Sprint dari Bezzecchi
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
MotoGP News
Martin Kehilangan Waktu di Setiap Tikungan dari Bezzecchi
Jorge Martin, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2026: Bezzecchi Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Misano
Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Santai dengan Cuplikan yang Mengungkap Kondisi Cederanya
Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP News
Heboh Postingan Sosmed Lengan Kanan, Marc Marquez Beri Penjelasan
Marc Marquez wins Aragon MotoGP.

Latest News

MotoGP Results
MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Raih Double, Bezzecchi Jatuh di Awal
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
MotoGP News
MotoGP San Marino 2026: Starting Grid untuk Grand Prix dari Misano
5h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP News
“Tujuh Mesin Meledak” – KTM Mengenang Masa Paling Mengerikan di MotoGP
8h ago
Red Bull KTM RC16.
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Rebut Kemenangan Sprint dari Bezzecchi
12/09/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
MotoGP News
Johann Zarco Dihukum Penalti Grid untuk Grand Prix Misano
12/09/26
Johann Zarco, LCR Honda, 2026 San Marino MotoGP

More News

MotoGP News
Martin Kehilangan Waktu di Setiap Tikungan dari Bezzecchi
12/09/26
Jorge Martin, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Menghindari Kecelakaan di Misano, Bagnaia Berkendara dengan Sangat Defensif
12/09/26
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha: Quartararo "Memahami Bobot Kata-Katanya" setelah GP Aragon
11/09/26
Fabio Quartararo, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP News
"Pelanggaran Berulang" - Morbidelli Dihukum Penalti Long-Lap di GP Misano
11/09/26
Franco Morbidelli, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP News
Acosta Ambil Risiko Lebih untuk Mengejar Kemenangan MotoGP di KTM
11/09/26
Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP.