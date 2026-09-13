MotoGP San Marino 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano

Marco Bezzecchi membawa motor Aprilia dengan livery spesial berwarna putih untuk memuncaki sesi warm-up untuk MotoGP San Marino 2026 di Misano.

Bezzecchi, pole-sitter yang finis kedua di belakang Marc Marquez di Sprint Race, menyelesaikan sesi warm-up dengan laptime 1 menit 30,835 detik, unggul 0,376 detik atas pembalap Ducati itu.

Bezzecchi dan Marquez silih berganti menempati posisi teratas di setiap sesi lintasan (kecuali Q1) akhir pekan ini: Marquez (FP1), Bezzecchi (Practice), Marquez (FP2), Bezzecchi (Kualifikasi), Marquez (Sprint), dan kini Bezzecchi (pemanasan)... Namun, siapa yang akan memenangi Grand Prix?

Bezzecchi beralih dari ban belakang Soft yang digunakannya Sprint Race ke Medium untuk warm-up; jenis ban yang sebelumnya telah digunakan Marquez dan pemimpin klasemen Jorge Martin untuk mengamankan posisi pertama dan ketiga pada hari Sabtu. Akan tetapi, pagi ini Martin hanya menempati posisi ke-20.

Fermin Aldeguer, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Semua pembalap kecuali Jack Miller menggunakan ban belakang kompon Medium pada sesi warm-up, meskipun Marc Marquez termasuk salah satu dari sedikit pembalap yang memakai ban depan Soft.

Diogo Moreira (Honda), Fermin Aldeguer (Gresini), dan Fabio Quartararo (Yamaha) melengkapi posisi lima besar.

Pedro Acosta (KTM) melewatkan separuh sesi karena mekanik sedang memperbaiki penutup rem depan.

Aprilia dan Gresini sama-sama menggunakan livery khusus berwarna putih untuk balapan Grand Prix hari Minggu.

Desain Aprilia mengambil inspirasi dari baju balap putih yang dikenakan Gilles Villeneuve saat memenangkan Grand Prix F1 Monako 1981, yang menampilkan logo Piaggio Vespa pada bagian lengannya.

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Gresini memiliki replika corak (livery) Honda MotoGP 'San Carlo' milik Marco Simoncelli dari tahun 2010 dan 2011.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'30.835s 7/7 305k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.376s 4/4 299k 3 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.413s 7/7 302k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.496s 6/6 298k 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.508s 7/7 296k 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.529s 7/7 303k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.535s 6/7 298k 8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.675s 5/5 298k 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.782s 7/7 299k 10 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.862s 7/7 303k 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.868s 4/7 303k 12 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.914s 7/7 302k 13 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.066s 6/7 300k 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.112s 6/6 298k 15 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.124s 6/7 294k 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.168s 6/7 298k 17 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.320s 6/7 300k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.323s 3/7 297k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.360s 6/7 301k 20 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.478s 5/6 301k 21 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.593s 4/6 300k

* Rookie

Rekor MotoGP Misano:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 29.982s (2026)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 29.982s (2026) Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Marc Marquez wins Misano Sprint. © Gold and Goose

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Marc Marquez memangkas selisih poin menjadi 14 angka dari Jorge Martin - pemimpin klasemen sementara MotoGP - berkat kemenangannya di Sprint Race Misano hari Sabtu.

Sang juara bertahan mengungguli pole-sitter Marco Bezzecchi di tikungan pertama, lalu mempertahankan keunggulan motor Desmosedici pabrikan miliknya atas pembalap Aprilia tersebut, sementara Martin berhasil finis ketiga setelah memulai balapan dari posisi kelima.

Ketiga pembalap ini berpeluang memuncaki klasemen pada Minggu malam nanti, mengingat Bezzecchi kini tertinggal 22 poin dari Martin di peringkat ketiga.

Maverick Vinales absen untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dengan posisinya di tim Tech3 KTM kembali diisi oleh pembalap penguji Pol Espargaro. Sementara itu, Ai Ogura absen untuk kedua kalinya akibat cedera tangan.

Franco Morbidelli dijatuhi penalti *long lap* yang harus dijalani saat balapan utama (Grand Prix) karena melaju terlalu lambat di jalur balap (*racing line*) saat sesi latihan hari Jumat. Johann Zarco juga terkena penalti mundur tiga posisi start akibat pelanggaran serupa saat sesi kualifikasi.

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