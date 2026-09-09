Marc Marquez Mengantisipasi Akhir Pekan yang Lebih Rumit di Misano

Marc Marquez mengatakan bahwa Misano akan "lebih rumit" baginya dibandingkan akhir pekan dominan di Aragon.

Marc Marquez at the Aragon MotoGP, where he won both races from second on the grid.
Marc Marquez at the Aragon MotoGP, where he won both races from second on the grid.
© Gold and Goose

Menurut Marc Marquez, putaran MotoGP Misano akan lebih rumit baginya dibandingkan akhir pekan dominan yang dijalaninya di Aragon dua pekan lalu.

Sekilas, hal itu tampak jelas, mengingat reputasi Marquez di Aragon serta rekor tak terkalahkannya di sana bersama Ducati.

Tapi Misano juga menjadi salah satu trek yang cukup kuat bagi Marquez di MotoGP. Ia menang di sana sebanyak lima kali, termasuk pada dua dari tiga balapan terakhir di sana, Grand Prix San Marino tahun 2024 dan 2025.

Alhasil, meskipun Marquez merasa Misano akan "lebih rumit" dibandingkan Aragon, ia juga merasa bahwa sirkuit di Rimini tersebut sangat cocok dengan gaya balapnya.

Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

"Di Aragon, kami meraih poin maksimal, dan itulah targetnya," ujar Marc Marquez menjelang akhir pekan MotoGP Misano.

"MotorLand adalah sirkuit yang sangat cocok dengan gaya balap saya. Di Misano ini situasinya akan sedikit lebih rumit, namun ini tetaplah sirkuit di mana saya bisa berusaha menampilkan performa terbaik dan memacu Desmosedici GP hingga potensi maksimalnya.

"Selain itu, akan ada banyak penggemar Ducatisti yang pastinya bisa memberikan suntikan semangat ekstra."

Bagnaia “tidak menyerah”

Jika Aragon menjadi tempat yang sempurna bagi Marquez, situasinya terasa sangat pahit untuk Francesco Bagnaia di sisi lain garasi tim Ducati Lenovo. Ia kembali terjatuh dan gagal finis untuk kedua kalinya secara berturut-turut, atau yang ketiga kalinya dalam empat balapan terakhir.

Pecco Bagnaia.
Pecco Bagnaia.
© Gold and Goose

Pembalap asal Italia itu mengaku sangat bersemangat untuk "kembali bekerja" dalam balapan kandang terakhirnya bersama Ducati.

"Di Aragon kami sempat kesulitan, namun bukan sifat saya untuk menahan diri," ujar Bagnaia.

"Jadi, kami akan langsung kembali bekerja bersama seluruh tim di lintasan yang sungguh istimewa: sirkuit kandang saya yang sesungguhnya, di hadapan seluruh Ducatisti.

"Kami tidak akan menyerah dan akan terus memacu diri untuk kembali menjadi penantang utama.

"Saya yakin dukungan dan semangat dari para penggemar akan memberikan suntikan energi ekstra bagi saya, seperti yang selalu mereka lakukan sebelumnya."

Tags:

Marc Marquez
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez Mengantisipasi Akhir Pekan yang Lebih Rumit di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Aprilia Merasa Terhormat Bertarung Lawan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Berada di Titik Terendahnya setelah Grand Prix Aragon
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Bagaimana Ducati Melihat Pertarungan MotoGP 2026 Terbentuk?
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Sebut GP Indonesia sebagai Balapan Tersulitnya di Sisa 2026
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Kesalahan yang Nyaris Merenggut Kemenangan Aragon
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Acosta Menyebut Overtakenya ke Bezzecchi "Mudah"
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Mengantisipasi Akhir Pekan yang Lebih Rumit di Misano
40s ago
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Brad Binder Gabung Tim WorldSBK BMW untuk Musim 2027
16m ago
Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Yamaha Akui Miller Terlalu Bagus untuk Dilewatkan di WorldSBK
1h ago
Jack Miller.
MotoGP News
Cruthlow Dukung Bagnaia untuk Bangkit dari Masa Sulitnya di MotoGP
1h ago
Pecco Bagnaia.
MotoGP News
Bulega Lengkapi Line-Up MotoGP 2027 Ducati setelah Diumumkan VR46
3h ago
Nicolo Bulega.

More News

MotoGP News
Pramac Menyoroti Performa Tersembunyi Razgatlioglu di Aragon
08/09/26
Toprak Razgatlioglu, Fabio Quartararo, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
RESMI: Jack Miller Pindah ke Yamaha WorldSBK untuk Musim 2027
08/09/26
Jack Miller.
MotoGP News
Martin Tidak Melihat Puncak Klasemen MotoGP sebagai Prioritas di Misano
08/09/26
Jorge Martin, Aragon MotoGP.
MotoGP News
"Perjalanan Kita akan Berakhir" - VR46 Mengonfirmasi Kepergian Morbidelli
08/09/26
Franco Morbidelli.
MotoGP News
Eksklusif: Alasan Di Giannantonio Menukar Ducati untuk Kontrak Pabrikan KTM
08/09/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP