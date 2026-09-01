Bagnaia Berada di Titik Terendahnya setelah Grand Prix Aragon

Francesco Bagnaia mengaku bahwa dia sedang melalui “salah satu titik terendah saya” di MotoGP saat kesulitannya di Ducati 2026 semakin memburuk dalam beberapa balapan terakhir.

Juara dunia dua kali itu babak belur di Grand Prix Aragon yang sulit, ia gagal mendapatkan poin di Sprint Race di urutan ke-11 dan jatuh pada balapan utama hari Minggu.

Setelah memasuki jeda musim panas dengan catatan empat podium berturut-turut, performa Francesco Bagnaia justru merosot tajam sejak balapan kembali bergulir bulan lalu di Silverstone.

Sepanjang tahun ini, ia terus bergulat dengan masalah grip ban belakang pada motor GP26, dan masalah tersebut kian memburuk dalam dua seri terakhir tanpa adanya penjelasan.

Pecco Bagnaia crashed out of the Aragon MotoGP © Gold and Goose

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Saat berbicara kepada Sky Italy usai balapan di Aragon, Bagnaia memberikan tanggapan yang terus terang mengenai situasinya saat ini.

"Namun, hal ini sulit diterima karena menurut saya ini adalah salah satu titik terendah dalam karier balap saya," ujarnya.

"Saya datang ke balapan dan berusaha semaksimal mungkin, tetapi itu hanya membuat saya finis di posisi ke-12 atau ke-10.

“Namun, saya bisa melihat dengan jelas dari data maupun perasaan saya sendiri bahwa saya tidak benar-benar mengendalikan motor itu, melainkan hanya terbawa olehnya. Sebab saat saya mencoba melakukan lebih, saya tetap saja jatuh, bahkan saat melaju pelan pun saya tetap terjatuh.

“Untungnya, ada data yang bisa menjadi acuan, namun saya juga memiliki kesadaran sendiri. Hal inilah yang membuat saya merasa lega, karena segala kesulitan dan hal-hal yang kini tidak bisa saya lakukan - bahkan saat membandingkan data dengan pembalap Ducati lainnya - sebenarnya adalah hal-hal yang bisa saya lakukan dengan mudah beberapa tahun yang lalu.”

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Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

“Jadi, itu jelas merupakan hal yang saya tahu tidak hilang dari diri saya, tetapi saat ini saya hanya tidak bisa tampil sesuai harapan.”

Bagnaia mengatakan kepada awak media cetak setelah balapan di Aragon bahwa masalah cengkeraman ban yang dihadapinya begitu parah hingga ia “tidak bisa membayangkan” apa yang akan dihadapinya di sirkuit dengan permukaan aspal yang licin.

“Saya seorang optimis yang tidak dapat disembuhkan”

Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapinya, Bagnaia tetap datang ke balapan dengan keyakinan bahwa motornya "mengikuti kemauannya", dan ia akan menuju Misano pekan depan dengan "motivasi yang luar biasa besar".

"Yang terpenting, saya adalah seorang yang sangat optimistis. Saya berangkat dengan keyakinan bahwa motor ini selaras dengan keinginan saya, bahwa saya bisa membalap secara alami, dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik," tambahnya.

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“Sayangnya, terkadang hal itu terjadi dan terkadang tidak; belakangan ini - terutama dalam dua balapan terakhir - ada sesuatu yang aneh terjadi karena saya benar-benar tidak bisa lagi memacu motor secara maksimal.

“Jadi, saya datang ke Misano dengan motivasi yang sangat tinggi; kami akan berlaga di lintasan yang saya kenal dengan baik.

“Ini akan sangat sulit karena jika situasinya di Misano tetap seperti ini, segalanya akan menjadi jauh lebih berat, namun kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.”