Finis Terakhir di Aragon, Quartararo Sempat Melebar ke Gravel

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, mengatakan bahwa insiden melebar ke gravel trap saat sedang bertarung memperebutkan poin menjadi penyebab ia finis di posisi terakhir pada MotoGP Aragon.

Juara dunia 2021 itu menjalani akhir pekan yang berat di Aragon, ia kesulitan dan hanya menempati posisi ke-17 saat kualifikasi, lalu kemudian tidak finis di Sprint Race karena kerusakan mesin.

Pada Grand Prix hari Minggu, Fabio Quartararo sempat tercecer ke posisi paling belakang pada lap pembuka, namun berhasil masuk ke dalam persaingan perebutan poin di belakang rekan setimnya di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu.

Akan tetapi, pada lap ke-15 dari total 23 lap, ia keluar lintasan dan masuk ke area gravel, sehingga kehilangan waktu sekitar 15 detik dan kembali turun ke posisi terakhir.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Dia finis di posisi ke-18 sebagai pembalap terakhir yang diklasifikasikan, terpaut kurang dari dua detik di belakang pembalap pengganti Trackhouse Aprilia, Lorenzo Savadori.

"Tidak, awalnya memang tidak bagus, tapi juga tidak terlalu buruk," ujarnya. "Saya menyalip [Luca] Marini, yang sebelumnya sempat menyalip saya di lap pertama.

"Seingat saya itu [Brad] Binder atau [Enea] Bastianini, tapi di trek lurus belakang, Binder dan Marini menyalip saya, dan saya berada di belakang mereka (*slipstream*).

"[Mereka] melakukan pengereman jauh lebih awal dari dugaan, tapi roda belakang saya mengalami lock-up dan saya melebar jauh keluar jalur.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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“Lalu, saat berada di belakang Toprak, roda depan saya benar-benar terkunci di Tikungan 7. Saya melebar dan kehilangan waktu—seingat saya—beberapa detik.

“Roda depan benar-benar terkunci, dan saya pun sampai masuk ke area kerikil.

“Jadi, menurut saya waktu putaran saya jadi 15 detik lebih lambat, dan sayangnya posisi saya jadi sangat jauh tertinggal.

“Tapi saya tahu akhir pekan ini akan berat. Tidak ada hal positif yang bisa saya petik dari akhir pekan ini.

Jadi, saya akan mencoba untuk memahaminya, tetapi berhenti mencoba 100 hal dalam satu akhir pekan.

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Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Quartararo menambahkan bahwa kondisi trek sebenarnya bagus, mengindikasikan bahwa hal itu bukanlah penyebab beberapa kali roda motornya terkunci.

"Bagi kami, cengkeraman ban memang selalu minim. Namun, menurut saya, kondisinya tidak terlalu buruk," jelasnya.

Catatan waktu Quartararo pada lap ke-15 adalah 2 menit 08,091 detik, dibandingkan dengan 1 menit 48,120 detik yang ia catatkan pada putaran sebelumnya saat berada di posisi ke-16.

Posisi juru kunci di Grand Prix Aragon menandai kali ketiga dalam karier MotoGP-nya - untuk balapan durasi penuh - Quartararo finis di urutan paling belakang.

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Kali pertama hal ini terjadi adalah di Thailand pada tahun 2024, namun kini kejadian serupa berlangsung dalam dua balapan berturut-turut pada tahun 2026, setelah ia merosot ke posisi ke-16 (terakhir) di Grand Prix Inggris pada awal Agustus.