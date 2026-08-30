MotoGP Memberikan Tampilan Virtual Pertama Sirkuit Adelaide

Trek MotoGP baru di Adelaide telah diperlihatkan untuk pertama kalinya melalui gambar render digital yang baru saja dirilis.

Trek yang terletak di kawasan taman kota Adelaide ini dijadwalkan memulai debutnya di kalender MotoGP tahun 2027, menggantikan Sirkuit Phillip Island - yang meski dipuji karena layout treknya, kerap terkendala masalah jumlah penonton akibat lokasinya yang terpencil di pesisir selatan Australia.

Adelaide menjanjikan aksesibilitas MotoGP yang lebih baik di Australia dengan menempatkan lokasi balapan di area taman kota.

Terdapat kekhawatiran mengenai aspek keselamatan karena lokasi sirkuit yang berada di tengah kota berpotensi membatasi ruang untuk area run-off. Namun, peta sirkuit - yang hanya diperoleh oleh media Australia - menunjukkan adanya area run-off berkerikil di sisi luar ke-15 tikungan yang ada.

Tata letak sirkuit sepanjang 4,13 km ini memadukan tikungan kecepatan sedang dan rendah serta mencakup beberapa chicane, termasuk dua di antaranya yang terletak di sektor akhir setelah trek lurus belakang, yang diperkirakan akan menghadirkan top speed sampai 343 km/jam, menurut klaim MotoGP.

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Dari segi kontur, lintasan ini sebagian besar datar, meskipun terdapat tanjakan menuju tikungan kedelapan yang sekilas mengingatkan pada tanjakan menuju Coppice di Donington.

Pengungkapan layout lintasan ini dilakukan setelah munculnya penentangan keras dari warga setempat dalam beberapa minggu terakhir, dipicu oleh rencana penebangan hingga 200 pohon di kawasan taman Adelaide demi menyediakan lahan bagi sirkuit tersebut.

Sebanyak 43.000 orang telah menandatangani petisi yang menolak penyelenggaraan balapan ini karena alasan lingkungan.

"Kami telah menghabiskan waktu berbulan-bulan bekerja sama dengan FIM dan rekan-rekan kami di Adelaide untuk merancang sirkuit MotoGP yang tidak hanya menarik, tetapi yang terpenting, aman," ujar Carlos Ezpeleta, Wakil CEO MotoGP Group.

"Kami sangat bangga dengan pencapaian ini dan yakin bahwa sirkuit ini akan menghadirkan pengalaman yang benar-benar baru dan seru bagi para pembalap, tim, dan penggemar kami."

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Ia menambahkan: "Sejak awal, kami telah bekerja sama erat dengan para pemangku kepentingan setempat untuk memastikan sirkuit ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus menyuguhkan balapan berkelas dunia.

“Kami memahami bahwa proyek berskala besar seperti ini akan menimbulkan gangguan, namun tujuan kami adalah agar warga Adelaide merasa bangga menjadi tuan rumah MotoGP dan benar-benar merasa terhubung dengan ajang tersebut.”

Adelaide MotoGP circuit render. Credit: MotoGP.

Premier Australia Selatan, Peter Malinauskas, mengatakan: “Selama lebih dari 40 tahun, sirkuit jalan raya Adelaide telah melahirkan sejumlah momen paling ikonik dalam dunia motorsport.

“Mulai dari insiden pecah ban yang dialami Mansell; Senna dan Prost di podium usai kemenangan F1 terakhir Senna; Craig Lowndes yang menang meski memulai balapan dari posisi paling belakang; hingga kecelakaan spektakuler Jason Bright yang terguling di tikungan pertama.

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“Di era baru ini, kami akan menghadirkan sesuatu yang benar-benar berkelas dunia - memadukan kecepatan, keselamatan, dan balapan spektakuler, baik untuk MotoGP maupun Supercars - yang akan mendatangkan puluhan ribu pengunjung ke kota dan negara bagian kami, serta memperkenalkan Australia Selatan kepada audiens global yang mencapai lebih dari 630 juta orang.”