MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Melenggang untuk Kemenangan Sprint
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.
Marc Marquez menegaskan dominasinya di Aragon dengan meraih kemenangan meyakinkan pada Sprint Race hari Sabtu.
Sempat kalah dari Marco Bezzecchi pada sesi latihan dan kualifikasi, Marquez dengan percaya diri merebut posisi terdepan di Tikungan 1 dan terus melaju tanpa terkejar sampai akhir.
Alex juga menyalip motor Aprilia tersebut di tikungan-tikungan awal, mengulangi hasil finis posisi satu-dua seperti tahun lalu.
Bezzecchi terus membayangi pembalap Gresini itu, namun tidak pernah cukup dekat untuk melancarkan serangan.
Meski demikian, Bezzecchi berhasil memangkas selisih poin dari rekan setimnya yang memimpin klasemen, Jorge Martin, yang finis di posisi kelima di belakang pembalap KTM, Pedro Acosta.
Seluruh pembalap menggunakan ban depan Medium, namun terdapat perbedaan pilihan untuk ban belakang.
Sementara Bezzecchi - yang memulai dari pole - dan Martin memilih ban tipe Soft, enam pembalap lainnya di posisi delapan besar memilih Medium.
Oleh karena itu, Bezzecchi perlu berupaya untuk segera melesat menjauh sejak awal balapan, dan Marquez menyadari hal itu.
Sang juara bertahan melakukan manuver menyalip dari sisi dalam tepat sebelum start, dengan sang adik, Alex, menggeser Bezzecchi ke urutan ketiga saat keluar dari Tikungan 1.
Acosta kembali menjadi pembalap KTM yang paling menonjol dengan berhasil menahan laju Martin.
Fermin Aldeguer, Diogo Moreira, Raul Fernandez, dan Johann Zarco—yang kembali membalap untuk pertama kalinya sejak seri Barcelona pada bulan Mei—melengkapi daftar pembalap yang meraih poin.
Luca Marini dan Fabio di Giannantonio mengalami kecelakaan di awal balapan, sementara Fabio Quartararo terpaksa mundur setelah motor Yamaha pabrikannya mengeluarkan kepulan asap.
MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|11 Laps
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.140s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+2.089s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.648s
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+6.237s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+10.475s
|7
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+11.071s
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+11.213s
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+12.021s
|10
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+12.166s
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+14.575s
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+14.648s
|13
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+15.776s
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+16.051s
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+16.761s
|16
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+19.845s
|17
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+23.160s
|18
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+25.074s
|19
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+27.798s
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|DNF
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
* Rookie