MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Melenggang untuk Kemenangan Sprint

Marc Marquez menegaskan dominasinya di Aragon dengan meraih kemenangan meyakinkan pada Sprint Race hari Sabtu.

Sempat kalah dari Marco Bezzecchi pada sesi latihan dan kualifikasi, Marquez dengan percaya diri merebut posisi terdepan di Tikungan 1 dan terus melaju tanpa terkejar sampai akhir.

Alex juga menyalip motor Aprilia tersebut di tikungan-tikungan awal, mengulangi hasil finis posisi satu-dua seperti tahun lalu.

Bezzecchi terus membayangi pembalap Gresini itu, namun tidak pernah cukup dekat untuk melancarkan serangan.

Marc Marquez leads 2026 Aragon MotoGP Sprint. © Gold and Goose

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Meski demikian, Bezzecchi berhasil memangkas selisih poin dari rekan setimnya yang memimpin klasemen, Jorge Martin, yang finis di posisi kelima di belakang pembalap KTM, Pedro Acosta.

Seluruh pembalap menggunakan ban depan Medium, namun terdapat perbedaan pilihan untuk ban belakang.

Sementara Bezzecchi - yang memulai dari pole - dan Martin memilih ban tipe Soft, enam pembalap lainnya di posisi delapan besar memilih Medium.

Oleh karena itu, Bezzecchi perlu berupaya untuk segera melesat menjauh sejak awal balapan, dan Marquez menyadari hal itu.

Sang juara bertahan melakukan manuver menyalip dari sisi dalam tepat sebelum start, dengan sang adik, Alex, menggeser Bezzecchi ke urutan ketiga saat keluar dari Tikungan 1.

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Marc Marquez leads, 2026 Aragon MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Acosta kembali menjadi pembalap KTM yang paling menonjol dengan berhasil menahan laju Martin.

Fermin Aldeguer, Diogo Moreira, Raul Fernandez, dan Johann Zarco—yang kembali membalap untuk pertama kalinya sejak seri Barcelona pada bulan Mei—melengkapi daftar pembalap yang meraih poin.

Luca Marini dan Fabio di Giannantonio mengalami kecelakaan di awal balapan, sementara Fabio Quartararo terpaksa mundur setelah motor Yamaha pabrikannya mengeluarkan kepulan asap.

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 11 Laps 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.140s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.089s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +2.648s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +6.237s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +10.475s 7 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +11.071s 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +11.213s 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +12.021s 10 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +12.166s 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +14.575s 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +14.648s 13 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +15.776s 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +16.051s 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +16.761s 16 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +19.845s 17 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +23.160s 18 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +25.074s 19 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +27.798s Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) DNF Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF

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* Rookie