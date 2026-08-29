MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Melenggang untuk Kemenangan Sprint

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Marc Marquez won the Aragon GP sprint
Marc Marquez won the Aragon GP sprint
© Gold and Goose

Marc Marquez menegaskan dominasinya di Aragon dengan meraih kemenangan meyakinkan pada Sprint Race hari Sabtu.

Sempat kalah dari Marco Bezzecchi pada sesi latihan dan kualifikasi, Marquez dengan percaya diri merebut posisi terdepan di Tikungan 1 dan terus melaju tanpa terkejar sampai akhir.

Alex juga menyalip motor Aprilia tersebut di tikungan-tikungan awal, mengulangi hasil finis posisi satu-dua seperti tahun lalu.

Bezzecchi terus membayangi pembalap Gresini itu, namun tidak pernah cukup dekat untuk melancarkan serangan.

Marc Marquez leads 2026 Aragon MotoGP Sprint.
Marc Marquez leads 2026 Aragon MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Meski demikian, Bezzecchi berhasil memangkas selisih poin dari rekan setimnya yang memimpin klasemen, Jorge Martin, yang finis di posisi kelima di belakang pembalap KTM, Pedro Acosta.

Seluruh pembalap menggunakan ban depan Medium, namun terdapat perbedaan pilihan untuk ban belakang.

Sementara Bezzecchi - yang memulai dari pole - dan Martin memilih ban tipe Soft, enam pembalap lainnya di posisi delapan besar memilih Medium.

Oleh karena itu, Bezzecchi perlu berupaya untuk segera melesat menjauh sejak awal balapan, dan Marquez menyadari hal itu.

Sang juara bertahan melakukan manuver menyalip dari sisi dalam tepat sebelum start, dengan sang adik, Alex, menggeser Bezzecchi ke urutan ketiga saat keluar dari Tikungan 1.

Marc Marquez leads, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
Marc Marquez leads, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Acosta kembali menjadi pembalap KTM yang paling menonjol dengan berhasil menahan laju Martin.

Fermin Aldeguer, Diogo Moreira, Raul Fernandez, dan Johann Zarco—yang kembali membalap untuk pertama kalinya sejak seri Barcelona pada bulan Mei—melengkapi daftar pembalap yang meraih poin.

Luca Marini dan Fabio di Giannantonio mengalami kecelakaan di awal balapan, sementara Fabio Quartararo terpaksa mundur setelah motor Yamaha pabrikannya mengeluarkan kepulan asap.

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)11 Laps
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.140s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+2.089s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+2.648s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+6.237s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+10.475s
7Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+11.071s
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+11.213s
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+12.021s
10Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+12.166s
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+14.575s
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+14.648s
13Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+15.776s
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+16.051s
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+16.761s
16Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+19.845s
17Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+23.160s
18Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+25.074s
19Lorenzo SavadoriITATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+27.798s
 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)DNF
 Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF

* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Melenggang untuk Kemenangan Sprint
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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