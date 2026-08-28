Enea Bastianini Ungkap Ketertarikan Lama Aprilia Terhadapnya

Enea Bastianini, yang akan menjadi pembalap Aprilia bersama Trackhouse pada musim depan, mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan pembicaraan dengan pabrikan Italia itu jauh sebelumnya.

Itu terjadi pada tahun 2020, saat Bastianini meraih gelar Moto2 dan bersiap naik ke MotoGP di tahun berikutnya.

Tapi pada saat itu, Aprilia masih berada di posisi terbawah pabrikan MotoGP, bukan sebagai pabrikan penantang gelar seperti saat ini.

Alhasil, Bastianini memilih kursi di tim Avintia, dan dari sana ia meniti karier di hierarki Ducati hingga akhirnya bergabung dengan tim pabrikan untuk musim 2023 dan 2024.

Meskipun telah tujuh kali meraih kemenangan dengan motor Desmosedici, Bastianini gagal bersaing dalam perebutan gelar juara dan kehilangan kursinya yang kemudian diambil alih oleh Marc Marquez pada awal musim lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Hal itu kembali membuat Bastianini masuk dalam radar Aprilia, namun kali ini ia memilih kursi KTM di tim Tech3.

Kendati demikian, pembalap asal Italia itu tidak ragu mengenai motor yang ingin ia kendarai pada tahun 2027.

"Sejujurnya, kami sudah sering berdiskusi di masa lalu. Termasuk saat saya beralih dari Moto2 ke MotoGP," ungkap Bastianini di Aragon pada hari Kamis.

“Tapi tahun ini, kami lebih banyak berkomunikasi! Mulai dari balapan pertama. Kami cukup lama menunggu pengumumannya. Namun, pikiran saya tetap tenang.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Enea Bastianini, 2026 British MotoGP. © Gold and Goose

Hasil terbaik pembalap asal Italia itu bersama tim oranye adalah finis di podium di Catalunya musim lalu dan meraih podium Sprint di COTA tahun ini.

Bastianini, yang saat ini menempati posisi ke-12 klasemen pembalap, mengatakan bahwa kurangnya kemajuan sejak awal musim menjadi faktor penting di balik keputusannya untuk pindah.

"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tech3 dan semua orang di dalam tim, dan ketika harus melakukan perubahan, situasinya selalu rumit," ujar Bastianini di Aragon pada hari Kamis.

"Saya sudah memikirkan masa depan saya sejak awal tahun ini, bahkan sejak balapan pertama, karena saya melihat potensi besar pada motor Aprilia dan merasa bahwa itu bisa menjadi masa depan saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Akhirnya, pada hari Senin kami membuat pengumuman bersama Trackhouse, dan saya sangat antusias menyambutnya.

“Tahun depan kami akan menggunakan motor dan ban yang berbeda, dan akan ada banyak perubahan. Namun, saya yakin saya bisa tampil kompetitif.

Show Acast Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Saya harus jujur; kami tidak mendapatkan peningkatan kecepatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu.

“Terkadang, bersama kepala kru dan seluruh teknisi KTM, kami berhasil menemukannya.

“Namun, hal itu tidak terjadi dalam setiap situasi, dan karena itulah saya memutuskan untuk melakukan perubahan demi masa depan.”

Article continues below ADVERTISEMENT