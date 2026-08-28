Enea Bastianini Ungkap Ketertarikan Lama Aprilia Terhadapnya

Enea Bastianini mengungkap bahwa Aprilia sudah lama mengincarnya sebelum ia bergabung dengan Trackhouse.

Bastianini: “My mind was clear”
Bastianini: “My mind was clear”
© Gold and Goose

Enea Bastianini, yang akan menjadi pembalap Aprilia bersama Trackhouse pada musim depan, mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan pembicaraan dengan pabrikan Italia itu jauh sebelumnya.

Itu terjadi pada tahun 2020, saat Bastianini meraih gelar Moto2 dan bersiap naik ke MotoGP di tahun berikutnya. 

Tapi pada saat itu, Aprilia masih berada di posisi terbawah pabrikan MotoGP, bukan sebagai pabrikan penantang gelar seperti saat ini.

Alhasil, Bastianini memilih kursi di tim Avintia, dan dari sana ia meniti karier di hierarki Ducati hingga akhirnya bergabung dengan tim pabrikan untuk musim 2023 dan 2024.

Meskipun telah tujuh kali meraih kemenangan dengan motor Desmosedici, Bastianini gagal bersaing dalam perebutan gelar juara dan kehilangan kursinya yang kemudian diambil alih oleh Marc Marquez pada awal musim lalu.

Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Hal itu kembali membuat Bastianini masuk dalam radar Aprilia, namun kali ini ia memilih kursi KTM di tim Tech3.

Kendati demikian, pembalap asal Italia itu tidak ragu mengenai motor yang ingin ia kendarai pada tahun 2027.

"Sejujurnya, kami sudah sering berdiskusi di masa lalu. Termasuk saat saya beralih dari Moto2 ke MotoGP," ungkap Bastianini di Aragon pada hari Kamis.

“Tapi tahun ini, kami lebih banyak berkomunikasi! Mulai dari balapan pertama. Kami cukup lama menunggu pengumumannya. Namun, pikiran saya tetap tenang.”

Enea Bastianini, 2026 British MotoGP.
Enea Bastianini, 2026 British MotoGP.
© Gold and Goose

Hasil terbaik pembalap asal Italia itu bersama tim oranye adalah finis di podium di Catalunya musim lalu dan meraih podium Sprint di COTA tahun ini.

Bastianini, yang saat ini menempati posisi ke-12 klasemen pembalap, mengatakan bahwa kurangnya kemajuan sejak awal musim menjadi faktor penting di balik keputusannya untuk pindah.

"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tech3 dan semua orang di dalam tim, dan ketika harus melakukan perubahan, situasinya selalu rumit," ujar Bastianini di Aragon pada hari Kamis.

"Saya sudah memikirkan masa depan saya sejak awal tahun ini, bahkan sejak balapan pertama, karena saya melihat potensi besar pada motor Aprilia dan merasa bahwa itu bisa menjadi masa depan saya.

“Akhirnya, pada hari Senin kami membuat pengumuman bersama Trackhouse, dan saya sangat antusias menyambutnya.

“Tahun depan kami akan menggunakan motor dan ban yang berbeda, dan akan ada banyak perubahan. Namun, saya yakin saya bisa tampil kompetitif.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Saya harus jujur; kami tidak mendapatkan peningkatan kecepatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu.

“Terkadang, bersama kepala kru dan seluruh teknisi KTM, kami berhasil menemukannya.

“Namun, hal itu tidak terjadi dalam setiap situasi, dan karena itulah saya memutuskan untuk melakukan perubahan demi masa depan.”

Tags:

Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
Trackhouse MotoGP Team
Aprilia
2027
Enea Bastianini Ungkap Ketertarikan Lama Aprilia Terhadapnya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Ai Ogura Absen di Aragon, Trackhouse Umumkan Pengganti
Ai Ogura.
MotoGP News
RESMI: Luca Marini Pindah ke KTM Tech3 untuk Musim 2027
Luca Marini, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Pindah ke Trackhouse, Bastianini Akui Sulit Tinggalkan Tech3
Enea Bastianini, 2026 Dutch MotoGP at Assen.
MotoGP News
RESMI: Vinales Kembali Absen di Aragon, Tech3 Panggil Pol Espargaro
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Vinales akan Kembali Absen di Aragon, Targetkan Comeback di Misano
Maverick Vinales.
MotoGP News
RESMI: Bastianini Gabung Trackhouse Aprilia untuk Musim MotoGP 2027
Enea Bastianini speaks to the media ahead of 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Lutut Masih Cedera, Bezzecchi Menahan Rasa Sakit di Aragon
2h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Enea Bastianini Ungkap Ketertarikan Lama Aprilia Terhadapnya
3h ago
Marco Bezzecchi, Enea Bastianini.
MotoGP News
Pembalap KTM Khawatir dengan Alokasi Mesin untuk Sisa Musim 2026
4h ago
Brad Binder, KTM Factory Racing, 2026 British MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Jelaskan Komentar "Tak Ada Kendali atas Lengan Kanan" di Silverstone
5h ago
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Bulega Kembali Menguji Prototipe MotoGP 850cc Ducati di Misano
6h ago
Nicolo Bulega.

More News

MotoGP News
Trackhouse Memberikan Pembaruan Terkait Operasi Ai Ogura
6h ago
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 British MotoGP
MotoGP News
RESMI: Izan Guevara Naik ke MotoGP dengan Pramac Yamaha di 2027
22h ago
Toprak Razgatlioglu and Izan Guevara
MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
23h ago
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.
MotoGP News
Acosta akan Menguji Sistem Radio MotoGP Terbaru di Aragon
23h ago
Pedro Acosta.
MotoGP News
Marini Akui Ada Tawaran dari Yamaha sebelum Memilih Tech3 KTM
27/08/26
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2026 British MotoGP