RESMI: Izan Guevara Naik ke MotoGP dengan Pramac Yamaha di 2027

Yamaha secara resmi mengonfirmasi Izan Guevara akan naik kelas dari tim Moto2 Pramac untuk menggantikan Jack Miller di MotoGP pada musim 2027.

Pabrikan asal Jepang tersebut mengonfirmasi pada hari Kamis, menjelang Grand Prix Aragon, bahwa Jack Miller akan meninggalkan Pramac pada akhir musim ini.

Selama beberapa pekan terakhir, pembalap papan atas Moto2, Guevara, santer dikabarkan akan promosi ke kelas utama bersama Pramac, tim yang juga dibelanya saat ini di kategori menengah.

Promosi ini menjadi yang pertama bagi struktur pengembangan BLU CRU milik Yamaha, yang mulai diterapkan bersama Pramac di ajang Moto2 pada musim lalu.

Gino Borsoi, Izan Guevara, Moto2 Race, Valencia 2025. © Gold and Goose

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Managing Director Yamaha, Paolo Pavesio, mengatakan: “Promosi Izan ke MotoGP merupakan contoh nyata dari tujuan yang ingin dicapai oleh program BLU CRU.

“Kami telah lama mengetahui bakat Izan. Kecepatan yang ia tunjukkan saat meraih gelar Juara Dunia Moto3 membuktikan potensinya tanpa keraguan.

“Namun, setelah dua musim yang sulit di Moto2, sekitar satu setengah tahun yang lalu kami membuat komitmen bersama untuk membantunya mencapai tujuan utama, yaitu tampil di MotoGP.

“Sepanjang perjalanan itu, Izan telah menunjukkan persis seperti apa yang kami harapkan.

“Di luar bakat dan kecepatannya yang tak perlu diragukan lagi, ia telah berkembang jauh lebih matang, baik sebagai pembalap maupun sebagai seorang profesional.

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Jack Miller. © Gold and Goose

“Etos kerja, tekad, konsistensi, dan kemampuannya untuk terus berkembang telah membuktikan bahwa ia siap melangkah ke tahap berikutnya.

“Yamaha sangat antusias menyambut pembalap muda berbakat ini ke dalam proyek MotoGP kami.

“Membina generasi pembalap penerus sangatlah penting bagi masa depan olahraga ini, dan Izan merupakan sosok talenta yang tepat untuk kami dukung dan kembangkan.

“Dengan MotoGP yang akan memasuki era teknis yang benar-benar baru pada tahun 2027, kami juga meyakini bahwa ini adalah saat yang tepat bagi seorang pembalap debutan untuk melakukan transisi tersebut.

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“Semua pihak akan menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan regulasi serta mesin baru; hal ini menciptakan peluang unik bagi talenta-talenta baru untuk berkembang dan membuktikan kemampuan mereka di level tertinggi.

"Kami menantikan kesempatan untuk mendukung Izan saat ia memulai babak baru yang menarik dalam kariernya bersama Yamaha."

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Guevara, yang saat ini menempati posisi kedua dan tertinggal 42,5 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan Moto2, sempat menjajal motor MotoGP Yamaha di Valencia pada bulan November lalu.

Terkait promosinya ke MotoGP, ia berkata: "Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Bisa tampil di MotoGP selalu menjadi tujuan saya, dan saya tahu betapa sulitnya untuk bisa sampai ke kelas utama.

"Hal ini membutuhkan kerja keras dan pengorbanan selama bertahun-tahun dari banyak orang di sekitar saya.

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"Saya ingin berterima kasih kepada Yamaha atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya.

“Kesempatan ini bukan hanya hasil dari usaha saya sendiri, tetapi juga berkat dukungan yang saya terima dari orang tua, tim, fisioterapis, serta semua pihak yang telah membantu saya berkembang, baik sebagai pembalap maupun secara pribadi.

“Di saat yang sama, saya merasa sangat tenang karena fokus saya tetap sepenuhnya tertuju pada Moto2. Kami sedang berjuang memperebutkan gelar juara, dan tujuan saya adalah menutup babak karier ini dengan cara sebaik mungkin.

“Menatap tahun 2027, saya sangat antusias menghadapi tantangan tersebut.

“MotoGP akan memasuki era baru, dan menurut saya hal itu akan membuka peluang bagi para pembalap yang naik kelas.

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“Target utama saya adalah belajar, beradaptasi secepat mungkin, dan bekerja sama erat dengan tim. Kemudian, langkah demi langkah, saya ingin terus berkembang dan mencapai level setinggi mungkin.”

Jack Miller diperkirakan akan segera diumumkan sebagai pembalap Yamaha di ajang World Superbike.

Guevara, yang akan menjadi rekan setim Toprak Razgatlioglu, merupakan salah satu dari tiga pembalap *rookie* yang dipastikan akan berlaga di MotoGP pada tahun 2027, bersama David Alonso di Honda dan Dani Holgado di Gresini Ducati.

Senna Agius juga diperkirakan akan naik kelas ke MotoGP tahun depan bersama tim Tech3, mendampingi Luca Marini.