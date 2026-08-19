Bos Tim Pramac MotoGP Jadi Sasaran Penipuan Tiket Palsu

Gino Borsoi mengeluarkan peringatan setelah mengetahui adanya pihak yang menyamar sebagai dirinya dan meminta uang untuk tiket balapan MotoGP.

“It is a scam" - Borsoi warning over fake passes.
“It is a scam" - Borsoi warning over fake passes.
© Gold and Goose

Direktur Tim Pramac Yamaha, Gino Borsoi, telah mengeluarkan peringatan kepada publik setelah mengetahui adanya pihak-pihak yang menggunakan namanya untuk menawarkan akses dan tiket MotoGP dengan imbalan uang.

"Itu bukan saya. Ini adalah penipuan," tulis Borsoi di Instagram.

"Mohon jangan memercayai siapa pun yang menghubungi Anda mengatasnamakan saya untuk permintaan semacam itu."

The full statement from Borsoi is as follows:

PERHATIAN

PEMBERITAHUAN PENTING

Saya telah mendapat informasi bahwa ada pihak-pihak yang menghubungi orang lain dengan mengatasnamakan saya, menawarkan akses dan tiket masuk balapan MotoGP dengan imbalan uang.

Itu bukan saya. Itu adalah penipuan.

Mohon jangan memercayai siapa pun yang menghubungi Anda atas nama saya untuk hal semacam itu.

Terima kasih,
Gino Borsoi

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Borsoi, mantan pembalap Grand Prix, pernah menjabat sebagai Sporting Director di Aspar sebelum bergabung dengan Pramac. Di sana, ia mengawal Jorge Martin meraih gelar juara MotoGP 2024 - gelar pertama yang diraih tim non-pabrikan di era modern mesin empat-tak - dengan mengendarai Ducati.

Gino Borsoi, Izan Guevara, Moto2 Race, Valencia 2025.
Gino Borsoi, Izan Guevara, Moto2 Race, Valencia 2025.
© Gold and Goose

Pramac kemudian beralih menggunakan motor Yamaha pada tahun 2025 dan saat ini menurunkan Jack Miller serta Toprak Razgatlioglu di MotoGP, ditambah Izan Guevara dan Alberto Ferrández di Moto2.

Tags:

Prima Pramac Yamaha
MotoGP
Bos Tim Pramac MotoGP Jadi Sasaran Penipuan Tiket Palsu
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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