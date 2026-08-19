Bos Tim Pramac MotoGP Jadi Sasaran Penipuan Tiket Palsu

Direktur Tim Pramac Yamaha, Gino Borsoi, telah mengeluarkan peringatan kepada publik setelah mengetahui adanya pihak-pihak yang menggunakan namanya untuk menawarkan akses dan tiket MotoGP dengan imbalan uang.

"Itu bukan saya. Ini adalah penipuan," tulis Borsoi di Instagram.

"Mohon jangan memercayai siapa pun yang menghubungi Anda mengatasnamakan saya untuk permintaan semacam itu."

The full statement from Borsoi is as follows:

PERHATIAN

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

PEMBERITAHUAN PENTING

Saya telah mendapat informasi bahwa ada pihak-pihak yang menghubungi orang lain dengan mengatasnamakan saya, menawarkan akses dan tiket masuk balapan MotoGP dengan imbalan uang.

Itu bukan saya. Itu adalah penipuan.

Mohon jangan memercayai siapa pun yang menghubungi Anda atas nama saya untuk hal semacam itu.

Terima kasih,

Gino Borsoi

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Borsoi, mantan pembalap Grand Prix, pernah menjabat sebagai Sporting Director di Aspar sebelum bergabung dengan Pramac. Di sana, ia mengawal Jorge Martin meraih gelar juara MotoGP 2024 - gelar pertama yang diraih tim non-pabrikan di era modern mesin empat-tak - dengan mengendarai Ducati.

Gino Borsoi, Izan Guevara, Moto2 Race, Valencia 2025. © Gold and Goose

Pramac kemudian beralih menggunakan motor Yamaha pada tahun 2025 dan saat ini menurunkan Jack Miller serta Toprak Razgatlioglu di MotoGP, ditambah Izan Guevara dan Alberto Ferrández di Moto2.