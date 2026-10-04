Zarco Dipenalti Usai Melanggar Aturan Menyalakan Ulang Motor

Upaya Johann Zarco untuk menyalakan kembali motor Hondanya setelah terjatuh di sesi warm-up berujung pada penalti double long-lap.

arco penalised for trackside restart attempt at Motegi.
arco penalised for trackside restart attempt at Motegi.
© Gold and Goose

Johann Zarco melanggar aturan MotoGP yang baru diberlakukan tahun ini mengenai menyalakan ulang motor, yang melarang pembalap menghidupkan motornya kembali dengan cara mendorongnya di pinggir lintasan.

Insiden yang berujung pada penalti double long lap untuk balapan Grand Prix Jepang siang ini terjadi setelah Zarco terjatuh saat sesi pemanasan hari Minggu pagi di Motegi.

Steward FIM menyatakan bahwa pembalap asal Prancis itu terlihat berusaha "menghidupkan kembali motor yang mati di lintasan, tepat di depan baris perlindungan pertama dan menghadap ke arah berlawanan di Tikungan 9, sehingga menimbulkan potensi bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain."

"Tindakan ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1.21.4 dari Regulasi Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM."

Johann Zarco, 2026 Japanese MotoGP.
Johann Zarco, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Penjelasan resmi mengenai penalti tersebut menambahkan:

“Selama seluruh sesi di lintasan - termasuk sighting laps, putaran pemanasan warm-up lap, sesi latihan, balapan, maupun Sprint, serta setelah kondisi red flag - sepeda motor yang tidak dapat beroperasi karena alasan apa pun (misalnya akibat kecelakaan atau masalah teknis) akan segera dipindahkan oleh marshal ke belakang pembatas keselamatan ('garis perlindungan pertama').

“Setelah terjadi kecelakaan atau masalah teknis, kendaraan yang tidak dapat beroperasi di lintasan atau di area run-off akan segera dipindahkan oleh petugas ke belakang garis perlindungan pertama. Di lokasi tersebut, petugas dapat membantu pembalap dengan cara mengangkat dan/atau menahan kendaraan sementara perbaikan dan/atau penyesuaian dilakukan.”

“Segala perbaikan atau penyesuaian wajib dilakukan di belakang garis perlindungan pertama - misalnya di jalur servis - oleh pembalap yang bekerja sendiri tanpa bantuan pihak luar, kecuali bantuan yang diberikan oleh marshal.

“Marshal diperbolehkan membantu pembalap mendorong kendaraan agar pembalap dapat menyalakan kembali mesin di jalur servis. Kendaraan tidak boleh dinyalakan dengan cara didorong di area lintasan yang berada di sisi depan garis perlindungan pertama. Tidak ada seorang pun selain marshal atau pembalap yang diizinkan berada di area lintasan di sisi depan garis perlindungan pertama.”

Johann Zarco, 2026 Japanese MotoGP.
Johann Zarco, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Zarco mencatatkan waktu tercepat kedua belas pada sesi pemanasan yang diperpanjang.

Alex Marquez juga dijatuhi penalti double long lap untuk Grand Prix karena menyebabkan kecelakaan yang melibatkan beberapa pembalap pada lap pembuka Sprint.

Tags:

Johann Zarco
LCR Honda
MotoGP
Zarco Dipenalti Usai Melanggar Aturan Menyalakan Ulang Motor
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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