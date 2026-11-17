Alex Marquez akan kembali berlaga untuk dua ajang terakhirnya sebagai pembalap Gresini Ducati, dimulai di Portimao akhir pekan ini.

Runner-up musim 2025 itu memenangi Grand Prix Jerez tahun ini, sebelum mengalami kecelakaan hebat di GP Catalunya, yang dipicu oleh masalah teknis pada motor Pedro Acosta yang sedang memimpin balapan.

Rasa nyeri akibat pemasangan perangkat logam pascakecelakaan tersebut, ditambah dengan peradangan pada bahu, membuat Marquez harus menjalani operasi setelah ia meraih podium di Sepang.

Gresini telah mengonfirmasi bahwa Marquez kini diperkirakan akan kembali berlaga di Portimao.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Malaysian MotoGP © Gold and Goose

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Setelah operasi, Alex Marquez menjelaskan: “Mereka melepas pelat dan elemen fiksasi yang ada di tulang selangka serta tangan saya.

“Selain itu, mereka juga menghilangkan bursa kecil di bahu yang berfungsi mencegah gesekan antara tendon dan sendi.”

Saat ini, Marquez menempati posisi kedelapan di klasemen setelah melewatkan tiga balapan akibat cedera di Catalunya, serta satu putaran lagi di Qatar.

Iker Lecuona, yang sempat menggantikan Alex di Hungaria, dan juga beberapa kali menggantikan Fermin Aldeguer, kembali mengambil alih motor GP26 berspesifikasi pabrikan milik Marquez di Qatar.

Pembalap yang menempati posisi kedua di ajang WorldSBK tersebut akan kembali tampil di lintasan Portimao, kali ini sebagai pengganti Pecco Bagnaia yang tengah mengalami cedera di tim Ducati Lenovo.

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MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Alex, yang saudaranya Marc berpeluang besar meraih gelar juara tahun ini di Portimao, akan menjalani debutnya bersama KTM MotoGP pada tes pasca-musim di Valencia pada 1 Desember.