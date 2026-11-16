Setelah finis sebagai pembalap KTM teratas pada MotoGP Qatar, Enea Bastianini kini hanya memiliki dua kesempatan lagi untuk menutup kiprahnya bersama Tech3 dengan podium Grand Prix.

Satu-satunya podium hari Minggu yang pernah diraih Bastianini dengan tim berkelir Oranye tersebut adalah posisi ketiga di GP Catalunya tahun lalu.

Calon pembalap Trackhouse Aprilia tersebut sempat naik ke podium Sprint berkat penalti tekanan ban yang diterima Pedro Acosta di COTA tahun ini, tapi kemudian kehilangan podium Sprint Race di Motegi akibat pelanggaran track limits pada putaran terakhir.

“Saya meraih podium di Austin tanpa sempat merayakannya di atas podium - dan hari ini pun situasinya serupa!” ujar Bastianini saat itu.

Enea Bastianini, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Bastianini kehilangan podium Grand Prix Jepang dengan selisih hanya 0,078 detik, dan kini kembali ke Eropa untuk double-header penutup musim usai finis lima besar di Sepang dan Lusail.

“Balapan itu berlangsung sengit. Saya puas dengan start saya; saya mampu menjaga jalur yang tepat dan berada di posisi yang kuat saat memasuki Tikungan 1,” ujar Bastianini mengenai balapan di Qatar.

“Setelah itu, saya berusaha untuk tetap dekat dengan Pedro dan Marc demi memperebutkan podium. Saya mencoba untuk tetap tenang dan menghemat ban untuk bagian akhir balapan. Namun, di pertengahan balapan, Marc menjauh.

“Masalah terbesar bagi kami terjadi di tikungan kiri, di mana kami mengalami banyak chattering. Masalah ini sudah kami alami sepanjang akhir pekan, tetapi tampaknya justru semakin parah saat sesi Sprint kemarin maupun hari ini.”

"Dua kesempatan lagi"

“Kami melakukan pekerjaan dengan baik. Kami adalah KTM yang pertama. Saat ini, saya berusaha untuk memperebutkan podium. Di bagian akhir musim ini, posisi saya sudah semakin dekat.”

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Qatar MotoGP Race Lap Times: Top 7 riders. © Peter McLaren

“Kami masih punya dua kesempatan lagi dan saya ingin membawa tim saya finis di posisi tiga besar sebelum musim berakhir.

“Itulah target kami saat menuju Portugal.”

Meskipun aksi heroik Acosta lebih banyak mendominasi pemberitaan terkait KTM musim ini, Bastianini justru menjadi pembalap dengan posisi finis terbaik di antara pengguna motor RC16 dalam sembilan balapan.

Mantan pemenang balapan MotoGP bersama Ducati ini kini menempati peringkat kesepuluh dalam kejuaraan dunia.

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Hasil Enea Bastianini saat jadi KTM tercepat di 2026:

Sprint Race USA: P3

GP Spanyol: P8

Sprint Race Ceko: 7th

GP Ceko: P10

Sprint Race Belanda: P8

GP Belanda: P6

Sprint Race Jepang: P4

GP Jepang: P4

GP Qatar: P5