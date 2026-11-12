Tanggapi Aprilia, Tardozzi Tegaskan Ducati Punya 'Paket Pemenang'

Davide Tardozzi menekankan pentingnya paket MotoGP Ducati secara menyeluruh.

Davide Tardozzi: "You need the whole package" to win in MotoGP
Davide Tardozzi: "You need the whole package" to win in MotoGP
© Gold and Goose

Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, menanggapi komentar Massimo Rivola yang menyatakan bahwa “empat motor Aprilia tidak cukup untuk mengalahkan Marc Marquez” dengan menegaskan bahwa “paket keseluruhan yang menentukan kemenangan”.

Pernyataan Rivola tersebut disampaikan dalam konteks perebutan gelar juara konstruktor, di mana Ducati memegang keunggulan tipis atas Aprilia - sebuah situasi yang sebagian besar disebabkan oleh kehadiran Marc Marquez.

Dalam wawancara yang sama dengan Sky Italia, Rivola menyoroti bahwa Marquez telah “menjadi pembeda” dalam persaingan antar-pembalap tahun ini, seraya menambahkan, “lihatlah selisih waktunya dengan pembalap Ducati lainnya.”

Kini, Marc Marquez berada di ambang meraih gelar juara dunia kesepuluh setelah melampaui para pembalap yang sempat memimpin—Marco Bezzecchi dan, pada akhirnya, Jorge Martin.

Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

“Yah, empat motor Aprilia saja tidak cukup - ada enam motor Ducati, dan terkadang motor Ducati lainnya pun bisa menang,” ujar Tardozzi kepada Sky Italia. “Pujian untuk mereka karena telah menciptakan motor yang hebat, tetapi ini adalah paket pemenang.

“Sebab, suka atau tidak, Anda membutuhkan pembalap yang cepat - seorang juara seperti yang kami miliki - motor yang kompetitif, serta manajemen olahraga dan teknis yang berfungsi dengan baik, yang mampu menempatkan pembalap dalam posisi untuk memenangkan Kejuaraan Dunia.

“Jadi, Anda butuh paket lengkapnya.”

Marc Marquez leads, Sprint, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez leads, Sprint, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez telah memenangkan tujuh Grand Prix musim ini.

Kemenangan Grand Prix lainnya untuk Ducati diraih masing-masing satu kali oleh Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio, yang dicapai sebelum Marc kembali setelah menjalani operasi korektif untuk mengatasi masalah saraf di bahunya.

Aprilia juga telah memenangkan delapan Grand Prix - lima kemenangan diraih oleh Bezzecchi - sementara Martin, Raul Fernandez, dan Ai Ogura masing-masing meraih satu kemenangan.

Keempat pembalap Aprilia berada di posisi tujuh besar klasemen perebutan gelar, sementara di Giannantonio - yang menempati peringkat keenam - menjadi pembalap Ducati dengan posisi terbaik berikutnya, tertinggal sekitar 149 poin dari Marquez.

Tags:

Marc Marquez
Ducati
MotoGP
Tanggapi Aprilia, Tardozzi Tegaskan Ducati Punya 'Paket Pemenang'
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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