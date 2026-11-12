Pol Espargaro Ungguli Bulega saat Hujan Menggangu Tes MotoGP 850cc

Pol Espargaro dan KTM dilaporkan menjadi yang tercepat pada hari pertama uji coba privat MotoGP 850cc di Jerez minggu ini.

Akan tetapi, tes tersebut sempat terganggu oleh hujan. Menurut GPone.com, Espargaro mengakhiri hari dengan keunggulan 0,798 detik atas pembalap Ducati, Nicolo Bulega.

Pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori - yang kembali mengaspal untuk pertama kalinya sejak memperpanjang kontrak sebagai penguji Aprilia - menempati posisi ketiga dengan selisih waktu 2,3 ​​detik.

Pembalap pengembangan Ducati, Michele Pirro, melengkapi daftar peserta dengan mengendarai motor Superbike maupun motor berkapasitas 850cc.

Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Iker Lecuona, runner-up WorldSBK musim ini di belakang Bulega, memilih untuk tidak turun ke lintasan hari ini dengan harapan kondisi akan lebih baik pada hari Kamis.

Tes di Jerez ini merupakan sesi uji coba privat terakhir sebelum debut resmi Pirelli di MotoGP yang akan berlangsung di Valencia pada 1 Desember.

Ajang tersebut dijadwalkan akan menampilkan para pembalap yang diproyeksikan untuk musim 2027 - termasuk Bulega, yang akan bergabung dengan tim VR46 Ducati - serta pencatatan waktu resmi.

Musim MotoGP saat ini akan berakhir dengan dua seri beruntun yang digelar di Portimao dan Valencia pada akhir bulan ini.