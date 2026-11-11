Cedera dari Era Moto2 Buat Moreira Mundur dari GP Qatar

Diogo Moreira mengungkapkan bahwa cedera lamanya dari era Moto2 memaksanya mundur dari balapan MotoGP Qatar akhir pekan lalu.

Moreira tampak kesulitan sepanjang akhir pekan di Lusail, ia menempati posisi ke-17 pada sesi Practice dan P16 di kualifikasi. Setelah finis ke-10 di Sprint, pembalap Brasil itu mundur pada Lap 7 Grand Prix Qatar.

Alasan di balik pengunduran diri tersebut adalah masalah pada saraf di bagian siku kanan, yang diakibatkan kecelakaan di Moto2 Jerman tahun lalu. Moreira mengungkapkan bahwa padatnya jadwal balapan selama rangkaian seri di Asia turut memperburuk kondisi lengannya.

“Tahun lalu saya mengalami kecelakaan di Sachsenring,” ujar Diogo Moreira setelah gelaran MotoGP Qatar, sebagaimana dilaporkan oleh Speedweek.

Diogo Moreira, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Masalah utamanya saat ini adalah saraf di bagian siku.

“Saya sudah merasakan nyeri di Malaysia pada hari Sabtu, tetapi saya tetap mengikuti balapan di sana. Namun di sini, saya sudah merasakan nyeri sejak hari Jumat, dan kondisinya terus memburuk.”

Moreira menambahkan: “Saat sesi sprint, saya merasakannya di putaran-putaran terakhir, tetapi pada hari Minggu kondisinya benar-benar tidak memungkinkan. Saya merasakan sakit.

“Saat ini, saya menghabiskan banyak waktu di atas motor, dan sirkuit di Malaysia maupun Qatar memiliki banyak tikungan ke kanan. Selain itu, lintasan balap ini juga sangat menguras fisik.

“Sekarang kami punya waktu satu minggu untuk beristirahat dan melanjutkan latihan. Saya yakin kondisinya akan kembali lebih baik di Portimao.”

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Diogo Moreira, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Moreira melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia merasa “tegang” saat berada di atas motor sepanjang akhir pekan di Qatar.

“Saya mengalami banyak kesulitan di sini,” ujarnya. “Saya merasa sangat tegang di atas motor, dan menjelang akhir balapan kondisinya bahkan lebih buruk.

“Sekarang saya harus memulihkan diri, dan di Portimao nanti saya akan kembali dalam kondisi 100 persen.”