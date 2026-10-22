Hubungan Duo Aspar Moto2 Retak Jelang Promosi ke MotoGP

Calon pembalap LCR Honda tahun depan, David Alonso, melontarkan kritik tajam terhadap rekan setimnya saat ini dan juga rival sesama rookie MotoGP, Dani Holgado, setelah insiden antara keduanya di Grand Prix Indonesia.

Duet Aspar Moto2 saat ini terlibat insiden pada start Grand Prix Moto2 Indonesia, dengan Holgado memicu insiden yang membuat Alonso terlempar dari motornya di Tikungan 1.

Holgado kemudian meminta maaf atas kecelakaan tersebut dan menyatakan “bertanggung jawab penuh”.

“Saya mengerem dan mendapati diri saya berada tepat di samping David; sayangnya, kami berdua terjatuh. Saya minta maaf,” ujarnya saat itu.

David Alonso highside, start, 2026 Mandalika Moto2 Grand Prix. © Gold and Goose

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“Tidak ada kecocokan dalam tim…”

Alonso dan Holgado sudah menjadi rival sengit sejak meniti karier di jenjang junior hingga ke ajang balap Grand Prix.

Rivalitas mereka akan berlanjut di MotoGP tahun depan, Alonso bergabung dengan LCR mendampingi Johann Zarco, sementara Holgado berpasangan dengan Joan Mir di Gresini Ducati.

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Jelang Grand Prix Australia, hubungan antara keduanya mencapai titik terburuk, dengan Alonso melontarkan kritik tajam terhadap Holgado saat diwawancarai oleh DAZN pada hari Kamis di Phillip Island.

Alonso mengatakan: “Pengalaman saya dengan Holgado terasa sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya.

“Namun, pada akhirnya, hidup ini indah, dan kita harus terus melangkah maju.

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“Kalau seseorang memang bukan orang baik, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya akan menjalani urusan saya sendiri, dia pun akan menjalani urusannya sendiri, dan ya sudah, begitu saja.”

Alonso kemudian menambahkan: “Tidak ada hubungan, tidak ada kecocokan di dalam tim - bahkan ini bukan sebuah tim.

“Insiden itu hanyalah masalah kecil. Apakah ada yang menjatuhkan saya? Ini adalah balapan; terkadang Anda dijatuhkan, di lain waktu Anda menjatuhkan orang lain. Itu bukan masalah utama.

“Ada banyak hal lain yang terjadi di balik layar; saya hanya menempuh jalan saya sendiri. Kamu sebaiknya tidak membuang waktu untuk orang-orang yang tidak layak.”

Holgado mengatakan hubungannya dengan Alonso tetap baik, dan menepis isu tersebut dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang diucapkan “dalam suasana hati yang sedang panas”.

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“Pada akhirnya, saya sangat menghormati semua rival saya, karena kami mempertaruhkan nyawa setiap kali turun ke lintasan, semua demi menyuguhkan tontonan bagi para penggemar,” ujar Holgado.

“Dan yah, terkadang hal-hal seperti ini terjadi. Namun, saya bisa sedikit memahaminya; saat situasi seperti ini terjadi, seseorang bisa saja melontarkan kata-kata dalam kondisi emosional tanpa berpikir panjang - kata-kata yang begitu saja terucap.

“Tapi bagaimanapun, hubungan saya dengannya baik; memang selalu begitu, dan entahlah, saya hanya fokus pada urusan saya sendiri. Saya menyapanya tanpa masalah apa pun, dan di dalam tim, semuanya tetap seperti biasa.”

David Alonso. © Gold and Goose

LCR “opsi terbaik” untuk debut MotoGP Alonso

Alonso sedianya akan bergabung dengan tim pabrikan Honda saat ia menandatangani kontrak dengan HRC, tapi ia ditempatkan di LCR setelah Diogo Moreira yang mendapatkan promosi tersebut.

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Akan tetapi, Alonso melihat LCR sebagai tempat terbaik baginya untuk melakukan debut.

“Saya sangat antusias untuk meresmikan video [pengumuman] tersebut dan membagikannya di media sosial, karena menurut saya ini adalah pilihan terbaik untuk memulai kiprah di kelas MotoGP, di mana pada tahun pertama ada banyak sekali hal yang harus dilakukan,” ujarnya kepada situs resmi MotoGP.

“Ini adalah tim yang sempurna; mereka sangat profesional.

“Di saat yang sama, suasananya terasa seperti keluarga - sesuatu yang menurut saya memang saya butuhkan - yakni orang-orang di sekeliling untuk membentuk keluarga baru, ditambah lagi rekan setim seperti Zarco.

“Menurut saya, ini kombinasi yang bagus: pengalamannya dipadukan dengan antusiasme saya.”

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