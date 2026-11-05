Fermin Aldeguer Dinyatakan Fit untuk MotoGP Qatar

Fermin Aldeguer telah dinyatakan fit untuk kembali berlaga di MotoGP Qatar akhir pekan ini.

Pembalap tim Gresini tersebut mengalami kendala cedera terbaru musim ini saat terjatuh di Mandalika, yang mengakibatkan patah tulang pada tangan kanannya, yang tampaknya terjadi ketika ia memukulkan tangannya ke tanah karena frustrasi.

Ini merupakan cedera signifikan ketiga bagi Aldeguer tahun ini. Ia sempat melewatkan tes pramusim dan putaran pembuka di Thailand karena patah tulang paha, kemudian harus absen dalam tiga balapan setelah mengalami patah tulang belakang di Assen.

Fermin Aldeguer, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Sebelum dimulainya rangkaian balapan luar negeri (flyaways), Aldeguer juga menjalani operasi untuk melepas sebagian perangkat logam di kaki kirinya.

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Fermin digantikan pada dua balapan terakhir oleh bintang WorldSBK Ducati, Iker Lecuona, yang akan kembali tampil bersama Gresini di Qatar - kali ini dengan motor GP26 berspesifikasi pabrikan milik Alex Marquez.

Marquez baru-baru ini menjalani operasi untuk melepas implan logam dari tulang selangka dan tangannya, serta prosedur medis pada bahu kanannya.

Pembalap Aprilia yang sempat cedera, Jorge Martin dan Raul Fernandez, juga diperkirakan akan dinyatakan fit untuk kembali berlaga akhir pekan ini.