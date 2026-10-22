Alex Marquez Meminta Pengurangan Jumlah Sprint Race di MotoGP

Alex Marquez mendesak MotoGP untuk melakukan perubahan signifikan terkait Sprint Race.

Alex Marquez wants fewer sprint races in MotoGP
Alex Marquez wants fewer sprint races in MotoGP
© Gold and Goose

Alex Marquez menyatakan bahwa jumlah Sprint Race per musim sebaiknya dikurangi setengahnya - atau bahkan lebih - untuk "menjaga para pembalap muda” di tengah jadwal yang kian padat.

MotoGP menambahkan Sprint Race ke format akhir pekannya pada tahun 2023, mengikuti langkah yang telah diambil Formula 1 beberapa tahun lebih awal.

Tapi, berbeda dari F1 - yang hanya memiliki 6 dari 24 putaran musim ini dengan Sprint Race - MotoGP menambahkan Sprint pada setiap akhir pekan, sehingga total balapan dalam satu musim mencapai 44 balapan.

Akhir pekan balapan juga akan jauh lebih menuntut pada tahun 2027 seiring dengan penambahan penerapan format baru yang mencakup sesi Sprint Qualifying.

Alex Marquez about to clip Pedro Acosta, also bringing down Fabio di Giannantonio. 2026 Japanese MotoGP Sprint.
Alex Marquez about to clip Pedro Acosta, also bringing down Fabio di Giannantonio. 2026…
© Gold and Goose

“Mereka menuntut terlalu banyak dari para pembalap saat ini”

Kabar mengenai format baru tersebut menuai banyak kritik dari para pembalap di Grand Prix Indonesia awal bulan ini.

Alex Marquez kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait beban yang dihadapi para pembalap, menambahkan bahwa situasi yang dihadapi oleh para pembalap muda jauh lebih berat.

Untuk mengatasi hal ini, ia berpendapat bahwa jumlah balapan sprint sebaiknya dikurangi hingga separuhnya, atau bahkan lebih.

“Menurut saya, tuntutan terhadap para pembalap sudah terlalu berat—dan yang saya maksud di sini adalah upaya yang harus mereka kerahkan di lintasan,” ujar pembalap tim Gresini tersebut seperti dilansir GPOne.

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“Ada begitu banyak risiko; kita melaju semakin cepat, dan jumlah putaran yang harus kita tempuh dalam batas kemampuan maksimal terus bertambah.

“Dengan format baru ini, mereka menginginkan tontonan yang lebih menarik, tetapi tontonan yang lebih menarik juga berarti risiko yang lebih besar.

“Menurut saya, diperkenalkannya balapan sprint telah menyebabkan peningkatan jumlah cedera.

“Usia saya 30 tahun: Bagi saya, pensiun setahun lebih awal atau lebih lambat tidak terlalu menjadi masalah.

“Namun, mereka perlu memperhatikan para pembalap muda, seperti [Pedro] Acosta, [Fermin] Aldeguer, dan yang lainnya.

“Mereka masih berusia dua puluhan, dan dengan jumlah balapan sebanyak ini, situasinya akan terasa berat bagi mereka.

“Mereka perlu fokus untuk menciptakan pahlawan, tetapi pahlawan untuk jangka panjang - bukan sekadar pahlawan untuk jangka pendek.

“Setidaknya mereka harus memangkas jumlahnya [Sprint Race] hingga separuhnya. Idealnya, jumlahnya adalah enam atau tujuh.”

Tags:

Alex Marquez
Gresini Racing MotoGP
Alex Marquez Meminta Pengurangan Jumlah Sprint Race di MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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