Setelah sempat memberikan bocoran awal pekan ini, Gresini resmi meluncurkan desain livery terbaru dalam rangka perayaan hari jadi ke-30 tim tersebut. Livery ini akan digunakan oleh Alex Marquez dan Fermin Aldeguer pada ajang MotoGP Portimao hari Minggu ini.

Desain ini secara khusus dihadirkan untuk mengenang kemenangan bersejarah tim tersebut yang diraih oleh Toni Elias pada Grand Prix Portugal 2006, yang kala itu digelar di Estoril.

Dengan mengendarai motor dalam balutan warna merah-kuning khas Fortuna, Elias meraih kemenangan perdana yang mengejutkan atas juara bertahan lima kali, Valentino Rossi, melalui finis yang sangat ketat dengan selisih waktu hanya 0,002 detik.

Kemenangan ini tercatat sebagai salah satu kemenangan Grand Prix kelas utama dengan selisih waktu paling tipis sepanjang sejarah, sekaligus menjadi salah satu balapan paling berkesan di ajang MotoGP.

Valentino Rossi, Toni Elias, 2006 Portuguese Grand Prix. © Gold and Goose

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Rekan setimnya, Marco Melandri, meraih tiga kemenangan dengan seragam Fortuna pada musim tersebut, termasuk di Phillip Island - di mana ia melakukan slide ikonik dengan satu tangan saat keluar dari tikungan terakhir saat ia memenangkan balapan flag-to-flag pertama dalam sejarah MotoGP.

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Lebih banyak gambar corak Gresini untuk hari Minggu dapat dilihat di bawah ini.

Alex Marquez, Fermin Aldeguer, 2026 Portimao MotoGP livery.

Alex Marquez, 2026 Portimao MotoGP livery.

Alex Marquez, 2026 Portimao MotoGP livery.

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