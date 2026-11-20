Ikon Hollywood Christian Bale menyebut Valentino Rossi, Giacomo Agostini, dan Marc Marquez sebagai “dewa” MotoGP yang kisah hidupnya ingin ia angkat ke layar lebar.

Aktor berusia 52 tahun - yang menuai pujian lewat perannya dalam film-film seperti American Psycho, The Big Short, serta trilogi Batman karya Christopher Nolan - merupakan fans berat MotoGP.

Tiga tahun lalu, dalam sebuah wawancara saat ditanya bagaimana ia mengonsumsi konten media, ia mengungkapkan: “Dulu saya bukan tipe orang yang suka menonton secara maraton (binge-watching), tapi belakangan ini saya mulai melakukannya.

“Ini mungkin bukan termasuk binge-watching, tapi saya sangat suka menonton MotoGP - itu kegemaran saya. Saya senang sekali menyaksikan balap motor.”

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“Dewa balap motor”

Dalam sebuah wawancara baru dengan Sports Illustrated saat mempromosikan film terbarunya, Madden - di mana ia memerankan mantan pemilik Raiders, Al Davis - Bale ditanya mengenai ikon olahraga lain yang ingin ia perankan di layar lebar.

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“Yah, sepertinya film tentang sosok itu sudah pernah dibuat, tetapi sayangnya saya belum menontonnya,” ujarnya.

“Namun, saya baru saja menyaksikan film dokumenter tentang Tyson [Fury], dan dia adalah sosok yang sangat menarik.”

“Selain itu, ada pula Valentino Rossi, Giacomo Agostini, serta Marc Marquez.”

Marc Marquez. © Gold and Goose

Dia kemudian bertanya kepada Alex Tzavalas dalam wawancara tersebut, “Apakah Anda tahu siapa mereka? Itu ibarat Anda mulai mengajak saya bicara soal sepak bola di luar konteks tim Raiders pada era 70-an.

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“Mereka semua adalah [pembalap] MotoGP, pembalap motor: Dewa-dewa di atas sepeda motor.”

Bale bukanlah sosok asing dalam film-film bertema olahraga otomotif; ia pernah memerankan Ken Miles dalam film Ford vs Ferrari (2019), yang mengisahkan ajang balap 24 Hours of Le Mans tahun 1966.

Aktor asal Inggris ini juga pernah memerankan mantan petinju Dicky Eklund dalam film The Fighter (2010).

Bale mengungkapkan bahwa ia dulunya gemar mengikuti kegiatan track day dengan sepeda motor, namun kini telah berhenti melakukannya karena pernah mengalami cedera.

“Ada terlalu banyak logam di dalam tubuh saya untuk terus melakukannya, tetapi dulu saya memang begitu,” ujarnya.

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Giacomo Agostini, MV Agusta, 1973 © Gold and Goose

MotoGP belum mendapatkan terobosan besar ala Hollywood seperti yang dialami Formula 1 melalui film sukses yang dibintangi Brad Pitt, F1.

Meski demikian, MotoGP akan hadir dalam sebuah serial Netflix baru yang melibatkan Alan Ritchson.

Selain itu, MotoGP baru saja mengumumkan kesepakatan penyiaran dengan ESPN untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Latin, sebagai upaya untuk memperluas jangkauannya di kawasan tersebut.