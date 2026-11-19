Marc Marquez memberikan jawaban menggantung pada hari Kamis di Grand Prix Portugal saat menanggapi klaim bahwa ia akan pensiun dari MotoGP jika berhasil memenangkan gelar juara dunia tahun 2026.

Pembalap Ducati tersebut berpeluang menjadi juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya akhir pekan ini di Portimao, dengan syarat ia mampu mengakhiri rangkaian balapan tersebut dengan keunggulan 37 poin atas Jorge Martin.

Jika berhasil, Marquez akan menyamai jumlah gelar juara kelas utama milik Giacomo Agostini - sebuah pencapaian yang diraih setelah ia sebelumnya sempat tertinggal 102 poin dalam klasemen.

Dengan catatan tujuh kemenangan balapan utama dan 10 kemenangan sprint pada tahun 2026 - meski sempat terkendala kondisi fisik - masa depan Marquez pun menjadi topik perbincangan hangat dalam beberapa pekan terakhir.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Tahun ini terasa sulit…”

Mantan rekan setimnya di Honda, Stefan Bradl, baru-baru ini mengatakan bahwa menurutnya Marquez akan pensiun jika ia memenangkan kejuaraan tahun ini.

Tapi, Marquez telah menandatangani perpanjangan kontrak selama dua tahun dengan Ducati hingga akhir tahun 2028.

Saat disinggung mengenai komentar tersebut pada hari Kamis di Portimao, Marquez tidak membantah bahwa ia mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir tahun 2026 jika ia berhasil memenangkan kejuaraan.

“Saat ini, saya sepenuhnya berkonsentrasi untuk menyelesaikan kejuaraan ini,” ujarnya. “Ini adalah target utama saya.

"Tentu saja, saya masih memiliki kontrak selama dua tahun lagi dengan Ducati. Tahun ini memang cukup sulit dalam beberapa aspek, tetapi saya tetap mampu tampil cepat.

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“Jadi, prioritasnya adalah menuntaskan kejuaraan ini, lalu mulai bersiap untuk tahun depan.”

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Apakah Marquez masih menikmati balapan?

Marquez mengalami cedera parah pada bahu kanannya Oktober usai terjatuh di Grand Prix Indonesia, dan ia memerlukan operasi untuk menangani masalah saraf setelah Grand Prix Prancis musim ini.

Dokter bedahnya mencatat beberapa bulan lalu bahwa lengan kanannya hanya berfungsi sebesar 50% dari kapasitasnya.

Marc Marquez. © Gold and Goose

Saat ditanya apakah ia masih menikmati balapan, Marquez menjawab: “Saat Anda mengalami kesulitan, Anda jadi kurang menikmatinya.

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“Saat Anda merasakan sakit, Anda jadi kurang menikmatinya.

“Memang benar bahwa tahun lalu segalanya terasa lebih mudah.

“Tahun ini saya bekerja dengan cara yang berbeda, lebih intens dibandingkan tahun lalu.

“Namun, saya memiliki satu tujuan. Jadi, ketika Anda memiliki tujuan yang nyata, aspek mental dapat menutupi berbagai kendala di sisi lain.

“Saat ini, saya sedang meraih kemenangan, jadi saya menikmatinya - tetapi dengan cara yang berbeda dari tahun lalu.”

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