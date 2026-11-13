Lorenzo Ungkap Prediksi soal Aprilia RS-GP di Awal Musim 2026

Jorge Lorenzo mengungkapkan prediksinya mengenai potensi Aprilia meraih gelar juara MotoGP setelah mengamati performa RS-GP di Buriram.

Jorge Lorenzo: “Marquez is the Ayrton Senna of motorcycle racing”
Jorge Lorenzo: “Marquez is the Ayrton Senna of motorcycle racing”
© Gold and Goose

Jorge Lorenzo mengatakan kepada Aprilia bahwa motor RS-GP cukup mumpuni untuk memenangkan gelar juara MotoGP 2026, bahkan sebelum satupun putaran balapan diselesaikan musim ini.

Juara kelas utama tiga kali itu menyampaikan prediksinya kepada Direktur Teknis Aprilia, Fabiano Sterlacchini, sambil menikmati kopi di Buriram.

Namun, ia juga memberikan peringatan bahwa Marco Bezzecchi harus menghindari kesalahan dan menyelesaikan setiap balapan.

Prediksinya 100% tepat, karena Aprilia RS-GP muncul sebagai kekuatan dominan di awal musim, dengan Bezzecchi memenangkan empat dari tujuh balapan awal, dan memimpin klasemen 1-2 di Mugello - putaran dengan Bez mengungguli rekan satu timnya Jorge Martin.

Marco Bezzecchi, Buriram test.
Marco Bezzecchi, Buriram test.
© Gold and Goose

Tapi dari situ Bezzecchi mengalami rentetan hasil buruk menuju musim panas antara Grand Prix Hungaria sampai Jerman, yang membantu Marc Marquez bangkit dan memangkas defisit 102 poin atas Bezzecchi di Aragon - putaran ke-13 musim.

Situasinya berbalik sekarang, dengan Marquez memimpin dengan selisih 60 poin atas Martin dan unggul 74 poin atas Bezzecchi saat musim menyisakan dua putaran lagi di Portimao dan Valencia.

“Di Thailand, saya sempat minum kopi bersama Fabiano Sterlacchini,” ujar Lorenzo kepada GPone.com. “Saya katakan kepadanya, ‘Melihat bagaimana motor Anda bermanuver di tikungan, jika Bezzecchi tidak melakukan kesalahan dan berhasil menyelesaikan balapan, Anda pasti akan memenangkan Kejuaraan Dunia 100 persen.’

“Aprilia memiliki motor yang mampu melakukan kemiringan jauh lebih ekstrem dibandingkan Ducati. Motor itu sangat ringan, memiliki pengendalian yang luar biasa, dan yang terpenting, mampu mencapai sudut kemiringan yang mengesankan.

“Berdasarkan pengalaman saya, situasinya sudah jelas. Saya katakan kepada Fabiano bahwa jika Bezzecchi tidak melakukan kesalahan, mereka akan memenangkan gelar juara.

“Sebaliknya, Bezzecchi justru terjatuh di [Sprint] pembuka, dan insiden-insiden penting lainnya pun menyusul.

“Secara teknis, Aprilia lebih unggul daripada Ducati.”

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders).
MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders).
© Peter McLaren

"Marquez adalah Ayrton Senna-nya balap motor"

Tak dipungkiri, Aprilia memang memiliki paket motor terbaik di musim ini, tetapi, Ducati memiliki pembalap terbaik dengan Marc Marquez, yang disamakan oleh Lorenzo dengan Ayrton Senna dan Max Verstappen.

“Namun, Marquez tetaplah Marquez: dia adalah Ayrton Senna-nya balap motor, Max Verstappen-nya balap motor,” ujar Lorenzo. “Secara teknis, dia berada di level yang berbeda.”

Lorenzo kehilangan gelar Kejuaraan Dunia 2013 dari Marquez - yang saat itu berstatus rookie - pada putaran terakhir.

Kemudian pada tahun 2015, Lorenzo menjadi sosok pertama yang memberi kekalahan gelar pertama kepada Marquez di MotoGP. Saat itu, ia finis di posisi tiga klasemen di belakang duet Yamaha, Lorenzo dan Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo leads Marc Marquez, MotoGP 2015.
Jorge Lorenzo leads Marc Marquez, MotoGP 2015.
© Gold and Goose

Tags:

Jorge Lorenzo
Aprilia
MotoGP
Marc Marquez
Lorenzo Ungkap Prediksi soal Aprilia RS-GP di Awal Musim 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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