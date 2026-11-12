Lorenzo Coret Rossi dari Debat GOAT MotoGP Jika Marc Marquez Menangi Gelar 2026

Jorge Lorenzo telah menyampaikan sikap tegas mengenai perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa di MotoGP.

Lorenzo believes Rossi can't be the GOAT if Marquez wins 2026 title
Lorenzo believes Rossi can't be the GOAT if Marquez wins 2026 title
© Gold and Goose

Juara MotoGP tiga kali, Jorge Lorenzo, mengatakan bahwa Valentino Rossi tidak lagi diperhitungkan dalam perdebatan mengenai siapa pembalap terbaik sepanjang masa (Greatest of All-Time - GOAT) di MotoGP jika Marc Marquez meraih gelar kelas utama kedelapannya musim ini.

Marquez memimpin klasemen dengan selisih 60 poin setelah meraih satu kemenangan dan satu posisi kedua pada akhir pekan lalu di Grand Prix Qatar.

Menjelang Grand Prix Portugal pekan depan, ia hanya perlu memenangkan Sprint Race untuk mengunci gelar juara dunia tahun ini.

Jika berhasil menang, ia akan sejajar dengan Giacomo Agostini dengan perolehan delapan gelar Grand Prix 500cc/MotoGP - serta melampaui perolehan tujuh gelar kelas premier milik Valentino Rossi.

Marc Marquez ahead of Valentino Rossi, 2020 MotoGP Spanish Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez ahead of Valentino Rossi, 2020 MotoGP Spanish Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Perdebatan GOAT hanyalah milik Marquez dan Agostini

Gelar juara dunia kedelapan - terlebih mempertimbangkan kondisi cedera yang dialaminya serta selisih 102 poin yang harus dikejar - menjadi pernyataan bagi Marc dalam perdebatan siapa pembalap terhebat sepanjang masa di MotoGP.

Lorenzo, saat berbincang dengan TNT Sports akhir pekan lalu di Qatar, berpendapat bahwa hanya Marquez - jika ia berhasil meraih gelar juara - dan Agostini yang bisa mengklaim predikat tersebut, sementara Rossi tidak termasuk dalam perdebatan ini.

“Menurut saya, perdebatan sesungguhnya akan muncul mengenai siapa yang terhebat sepanjang masa, apakah Marquez atau Agostini,” ujar Lorenzo, mantan pembalap Yamaha, Ducati, dan Honda.

“Bagi saya, jika ia berhasil meraih gelar juara dunia yang kesepuluh, ia tidak diragukan lagi akan menjadi yang terhebat di era modern.”

Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Dia menambahkan: “Menurut saya, Marc lebih kuat tahun lalu, sebelum cedera di Mandalika.

“Kecelakaan itu melemahkannya secara fisik, dan tahun ini dia kesulitan untuk mempertahankan performanya, tetapi dia menutupinya dengan teknik yang murni.

“Bagi saya, dalam hal teknik dan cara membalap, dia adalah yang terbaik sepanjang masa.”

Rossi masih dihantui Sepang 2015

Pendapat Lorenzo mengenai masalah ini sedikit banyak dipengaruhi oleh persaingan sengitnya melawan Rossi selama bertahun-tahun saat mereka menjadi rekan setim di Yamaha.

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Pada masa-masa awal, Rossi memasang dinding di garasi Yamaha untuk mencegah bocornya rahasia antara kedua belah pihak.

Gelar juara dunia terakhir Lorenzo diraih pada tahun 2015, di penghujung musim yang penuh kontroversi menyusul klaim Rossi bahwa Marquez berupaya menyabotase perjuangannya dalam perebutan gelar juara.

Kesimpulan tersebut masih dipercaya oleh Rossi bahkan satu dekade setelah kejadian itu, dan pembalap Italia itu kembali membuka luka lama tersebut saat tampil di televisi untuk mempromosikan buku barunya.

“Dia hanya bertarung untuk membuat saya kalah, dan pada akhirnya, dia berhasil,” ujarnya. “Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa hilang - rasanya masih menyakitkan.

“Lebih dari 10 tahun telah berlalu, tetapi perasaan dan kondisi pikiran saya saat memikirkannya masih sama persis seperti malam itu di Valencia, dan hal tersebut sedikit membuat saya khawatir.

“Namun, sering kali saya bercermin dan berkata pada diri sendiri, ‘Kawan, jangan terpaku pada satu kekalahan itu saja; mungkin lebih baik fokus pada kemenangan-kemenangan lainnya.’”

Tags:

Marc Marquez
Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
Lorenzo Coret Rossi dari Debat GOAT MotoGP Jika Marc Marquez Menangi Gelar 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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