Bos Aprilia Memuji Performa "Luar Biasa" Jorge Martin di GP Qatar

Massimo Rivola memberi pujian setinggi langit untuk Jorge Martin, meski harapan gelarnya semakin kecil usai GP Qatar.

Jorge Martin, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
Jorge Martin, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Jorge Martin dipuji sebagai sosok yang “luar biasa” oleh Massimo Rivola setelah penampilannya di MotoGP Qatar.

Martin datang ke Lusail dengan kondisi pergelangan tangan yang patah sejak dua minggu sebelumnya, tetapi ia finis ketiga yang memukau pada Sprint Race, dan kemudian finis di posisi ketujuh pada hari Minggu.

Performa tersebut tergolong impresif mengingat kondisi fisik Martin. Namun, dengan Marc Marquez memenangkan Sprint dan finis kedua di Grand Prix, Martin kehilangan 16 poin dalam pertarungan gelar, dan kini ia menuju Portimao dengan selisih 60 poin dari puncak klasemen.

Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Meski demikian, upaya yang ditunjukkan oleh pembalap asal Mallorca itu tetap layak mendapatkan pujian.

“Apa yang ia lakukan hari ini sungguh luar biasa; apa yang ia lakukan [di Sprint] bisa dibilang sebuah keajaiban,” ujar CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, kepada MotoGP.com setelah balapan di Qatar.

“Selain masalah fisik, perlu saya tambahkan bahwa tahun lalu di lintasan ini, ia sempat merasa ingin mengakhiri kariernya.

“Jadi, saya tidak bisa benar-benar merasakan apa yang ia alami, tetapi jika saya menempatkan diri di posisinya, kembali ke sini tentu merupakan sesuatu yang istimewa, apalagi dengan kondisi fisik seperti itu - jauh lebih luar biasa. Jadi, salut untuknya.”

Massimo Rivola. Credit: Gold and Goose.
Massimo Rivola. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Selisih poin tersebut membuat upaya untuk meraih gelar juara kini menjadi sangat sulit bagi Martin, yang masih akan terpengaruh oleh pergelangan tangannya yang cedera pada dua balapan terakhir musim ini.

Rivola mengatakan bahwa Aprilia hanya bisa berharap untuk memenangkan balapan-balapan yang tersisa dan melihat ke mana hasil tersebut akan membawa mereka.

“Pada akhirnya, Anda hanya perlu memenangkan segalanya, lalu melihat apa yang akan terjadi,” ujarnya.

“Itulah pendekatan yang kami terapkan sejak awal, dan pendekatan ini memang membuat kami kehilangan banyak poin serta melakukan berbagai kesalahan, tetapi ya, begitulah adanya.

“Kami siap untuk bertarung, siap untuk berjuang hingga titik penghabisan. Semoga kami bisa segera mengamankan gelar juara tim, dan kami ingin berjuang demi gelar juara pabrikan - karena ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami, dan menurut saya, kami pun layak mendapatkannya.”

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Terlepas dari prospek suram di pertarungan gelar, Aprilia meraih kemenangan di Qatar melalui Marco Bezzecchi, yang memimpin sejak awal hingga garis finis.

“Menurut saya, dia [Bezzecchi] layak mendapatkannya,” ujar Rivola mengenai balapan yang dijalani Bezzecchi.

“Dia sebenarnya juga layak memenangkan Sprint, tetapi sejauh musim ini, Marco belum tampil maksimal di hari Sabtu. Jadi, mari berharap dia bisa menunjukkan performa terbaiknya di dua seri berikutnya, lalu kita lihat saja nanti.”

“Namun, dia sudah sangat cepat sejak sesi latihan bebas pertama (FP1). Dia mampu menjaga ritme, sangat fokus untuk memperlebar jarak, dan menurut saya, dia melakukannya dengan sempurna.”

Tags:

Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Aprilia Racing
Bos Aprilia Memuji Performa
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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