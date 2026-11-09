Jorge Martin Hampir Absen di Qatar Karena Cederanya

Jorge Martin mengaku bahwa ia hampir melewatkan Grand Prix Qatar karena cedera yang dialaminya.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Jorge Martin mengaku sempat “ragu untuk datang ke Qatar” hingga hari Selasa lalu akibat cedera yang dialaminya, tapi ia berhasil menjaga peluang gelarnya tetap hidup dalam balapan tersebut.

Juara dunia 2024 itu mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan dalam sebuah kecelakaan Sprint Race di Phillip Island, yang memaksanya absen di kedua balapan pada Grand Prix Malaysia.

Situasi ini menempatkan Marc Marquez di ambang meraih gelar pada Grand Prix Qatar. Tapi, keberhasilan Martin finis ketiga di Sprint dan ketujuh pada Grand Prix - sementara Marquez memenangi Sprint Race dan finis kedua di Grand Prix - membuat pertarungan gelar tetap berlanjut ke Portugal.

Saat ini, Martin tertinggal 60 poin dari Marquez, namun ia mengakui bahwa ia hampir saja tidak berangkat ke Qatar sama sekali.

Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya bisa saja berjuang untuk podium”

Mengenai balapannya, Martin mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan pada putaran-putaran terakhir akibat masalah pada pergelangan tangannya. 

Namun, ia yakin bisa memperebutkan podium seandainya ia start dari posisi yang lebih baik dari urutan ke-11.

“Tentu saja, saya merasakan sakit yang luar biasa pada pergelangan tangan saya,” ujarnya. “Tetapi menurut saya, upaya yang saya lakukan sungguh sangat baik.

“Saya telah memberikan yang terbaik sepanjang akhir pekan ini.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

“Hari Selasa, saya benar-benar ragu apakah harus datang ke Qatar atau tidak, dan akhirnya saya menutup akhir pekan ini dengan meraih podium serta posisi tujuh besar.

“Jadi, saya sungguh sangat senang. Sayang sekali posisi kualifikasi saya cukup jauh di belakang; seandainya saya bisa memulai dari posisi yang lebih depan, mungkin saya bisa bersaing untuk masuk lima besar atau meraih podium.

“Namun, inilah kenyataannya. Kami akan menuju Portimao dengan tekad untuk tampil lebih kompetitif.

“Menurut saya, masalahnya lebih ke aspek mental. Setelah 12 atau 13 putaran, saya mulai merasa ingin menyerah - dalam artian menjaga kecepatan - dan akhirnya sedikit mengendurkan ritme.

“Tapi saya melihat bahwa saya bahkan mulai mengejar [Enea] Bastianini dan [Pedro] Acosta.

“Jadi, saya berkata pada diri sendiri, ‘Oke, kamu tidak boleh menyerah sekarang. Teruslah memacu selama 20 menit terakhir, setelah itu kamu bisa beristirahat selama satu minggu’.

“Jadi, saya mengerahkan kemampuan terbaik saya. Kemudian, tentu saja, saat balapan menyisakan empat atau lima putaran lagi, saya benar-benar sudah kehabisan tenaga.

“Saya hanya berusaha melahap putaran demi putaran di atas motor, sekadar untuk menyelesaikan balapan. Menurut saya, kita patut bangga dengan kinerja yang telah kita tunjukkan.

“Motornya berfungsi dengan baik, tetapi saya belum bisa memaksimalkan potensinya secara penuh. Saya berharap bisa memulihkan kondisi fisik dengan baik, karena menurut saya itulah kunci utama akhir pekan ini.”

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

“Saya tidak memperdulikan kejuaraan”

Martin harus memangkas selisih poin dari Marquez menjadi 36 poin di Portugal agar persaingan gelar juara tetap berlanjut hingga seri penutup di Valencia.

Namun, menurut Martin, menjaga agar persaingan perebutan gelar tetap berlangsung bukanlah hal yang paling penting baginya saat ini.

“Saya rasa saya akan terus menjalani terapi yang sama seperti yang telah saya lakukan selama ini,” ujarnya. “Menurut saya, terapi tersebut cukup efektif.

“Tentu saja, menghabiskan beberapa hari di rumah akan memberiku energi yang kubutuhkan untuk memulihkan diri dan kembali tampil agresif, karena saat ini, aku tidak terlalu memikirkan kejuaraan.

“Aku hanya ingin berada dalam kondisi 100% dan menikmati dua balapan terakhir bersama Aprilia ini, dengan berupaya meraih kemenangan. Selebihnya, aku tidak terlalu peduli.”

Tags:

Jorge Martin
Aprilia Racing
Jorge Martin Hampir Absen di Qatar Karena Cederanya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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