Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail

Marc Marquez mungkin melewatkan kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara di Qatar pada Minggu malam, namun sang juara bertahan tetap memegang keunggulan telak 60 poin menjelang dua putaran terakhir musim ini.

Kemenangan Marco Bezzecchi dalam balapan tersebut membuat tiga pembalap teratas secara matematis masih memiliki peluang untuk meraih gelar. Meski demikian, peluang tersebut sangat tipis: Bezzecchi tertinggal 74 poin dari Marquez, dengan jumlah poin yang tersisa untuk diperebutkan juga sebanyak 74 poin.

Dengan kata lain, Bezzecchi harus memenangkan keempat balapan yang tersisa, sementara Marquez tidak boleh meraih poin sama sekali hingga akhir musim. Meski demikian, Bezzecchi kini memiliki peluang realistis untuk merebut posisi kedua dalam kejuaraan dunia dari tangan Martin.

Marquez akan memiliki kesempatan berikutnya untuk meraih gelar juara pada ajang Sprint di Portimao; kemenangan dalam balapan hari Sabtu tersebut akan mengantarkannya meraih gelar juara dunia yang kesepuluh.

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

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Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar matematis

Klasemen MotoGP 2026 - Pembalap - Grand Prix Qatar Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 431 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 371 (-60) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 357 (-74) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 309 (-122) 5 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 294 (-137) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 282 (-149) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 258 (-173) 8 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 197 (-234) 9 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 173 (-258) 10 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 147 (-284) 11 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 129 (-302) 12 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 118 (-313) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 117 (-314) 14 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 79 (-352) 15 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 78 (-353) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 70 (-361) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 63 (-368) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-398) 19 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 31 (-400) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 29 (-402) 21 ^2 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 18 (-413) 22 ˅1 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-413) 23 ˅1 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 17 (-414) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-425) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-426) 26 = Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 3 (-428) 27 = Takaaki Nakagami JPN HRC (RC213V) 3 (-428) 28 N/A Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) 2 (-429)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie