Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.
Marc Marquez mungkin melewatkan kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara di Qatar pada Minggu malam, namun sang juara bertahan tetap memegang keunggulan telak 60 poin menjelang dua putaran terakhir musim ini.
Kemenangan Marco Bezzecchi dalam balapan tersebut membuat tiga pembalap teratas secara matematis masih memiliki peluang untuk meraih gelar. Meski demikian, peluang tersebut sangat tipis: Bezzecchi tertinggal 74 poin dari Marquez, dengan jumlah poin yang tersisa untuk diperebutkan juga sebanyak 74 poin.
Dengan kata lain, Bezzecchi harus memenangkan keempat balapan yang tersisa, sementara Marquez tidak boleh meraih poin sama sekali hingga akhir musim. Meski demikian, Bezzecchi kini memiliki peluang realistis untuk merebut posisi kedua dalam kejuaraan dunia dari tangan Martin.
Marquez akan memiliki kesempatan berikutnya untuk meraih gelar juara pada ajang Sprint di Portimao; kemenangan dalam balapan hari Sabtu tersebut akan mengantarkannya meraih gelar juara dunia yang kesepuluh.
Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar matematis
Klasemen MotoGP 2026 - Pembalap - Grand Prix Qatar
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|431
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|371
|(-60)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|357
|(-74)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|309
|(-122)
|5
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|294
|(-137)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|282
|(-149)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|258
|(-173)
|8
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|197
|(-234)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|173
|(-258)
|10
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|147
|(-284)
|11
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|129
|(-302)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|118
|(-313)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|117
|(-314)
|14
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|79
|(-352)
|15
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|78
|(-353)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|70
|(-361)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|63
|(-368)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-398)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|31
|(-400)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|29
|(-402)
|21
|^2
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|18
|(-413)
|22
|˅1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-413)
|23
|˅1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|17
|(-414)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-425)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-426)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|3
|(-428)
|27
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|HRC (RC213V)
|3
|(-428)
|28
|N/A
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|2
|(-429)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie