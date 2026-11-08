Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

MotoGP points standings after Qatar.
MotoGP points standings after Qatar.
© Gold and Goose

Marc Marquez mungkin melewatkan kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara di Qatar pada Minggu malam, namun sang juara bertahan tetap memegang keunggulan telak 60 poin menjelang dua putaran terakhir musim ini.

Kemenangan Marco Bezzecchi dalam balapan tersebut membuat tiga pembalap teratas secara matematis masih memiliki peluang untuk meraih gelar. Meski demikian, peluang tersebut sangat tipis: Bezzecchi tertinggal 74 poin dari Marquez, dengan jumlah poin yang tersisa untuk diperebutkan juga sebanyak 74 poin.

Dengan kata lain, Bezzecchi harus memenangkan keempat balapan yang tersisa, sementara Marquez tidak boleh meraih poin sama sekali hingga akhir musim. Meski demikian, Bezzecchi kini memiliki peluang realistis untuk merebut posisi kedua dalam kejuaraan dunia dari tangan Martin.

Marquez akan memiliki kesempatan berikutnya untuk meraih gelar juara pada ajang Sprint di Portimao; kemenangan dalam balapan hari Sabtu tersebut akan mengantarkannya meraih gelar juara dunia yang kesepuluh.

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders).
MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders).
© Peter McLaren

Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar matematis

Klasemen MotoGP 2026 - Pembalap - Grand Prix Qatar

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)431 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)371(-60)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)357(-74)
4=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)309(-122)
5=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)294(-137)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)282(-149)
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)258(-173)
8=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)197(-234)
9=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)173(-258)
10=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)147(-284)
11=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)129(-302)
12=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)118(-313)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)117(-314)
14=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)79(-352)
15=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*78(-353)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)70(-361)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)63(-368)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-398)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)31(-400)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)29(-402)
21^2Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)18(-413)
22˅1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*18(-413)
23˅1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)17(-414)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-425)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-426)
26=Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)3(-428)
27=Takaaki NakagamiJPNHRC (RC213V)3(-428)
28N/AJake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)2(-429)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
MotoGP
2026
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
MotoGP Qatar 2026: Starting Grid Grand Prix Tanpa Bagnaia dan Marini
Bezzecchi, Marc Marquez, di Giannantonio, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Lusail
Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Bezzecchi Soal Insiden Sprint Marc Marquez: Saya Coba Petahankan Garis Saya
Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Sprint, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Reaksi Pertama Marc Marquez soal Insiden Sprint dengan Bezzecchi
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Menangi Sprint Dramatis di Lusail
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Superior, Marc Marquez Realistis dengan Peluangnya di Lusail
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Kelelahan setelah Tampil Taktis di MotoGP Qatar
2m ago
Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bagiana Memberikan Pembaruan setelah Kecelakaan Sprint Lusail
24m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez
3h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
MotoGP Qatar 2026: Starting Grid Grand Prix Tanpa Bagnaia dan Marini
6h ago
Bezzecchi, Marc Marquez, di Giannantonio, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Luca Marini Putuskan Mundur dari MotoGP Qatar
7h ago
Luca Marini, 2026 Qatar MotoGP.

More News

MotoGP News
Aldeguer Merasa Tidak Melakukan Manuver Gila saat Insiden Bagnaia
8h ago
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Soal Insiden Sprint Marc Marquez: Saya Coba Petahankan Garis Saya
10h ago
Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Sprint, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Reaksi Pertama Marc Marquez soal Insiden Sprint dengan Bezzecchi
07/11/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Dibawa ke Rumah Sakit usai Kecelakaan Sprint Race Lusail
07/11/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Menangi Sprint Dramatis di Lusail
07/11/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP