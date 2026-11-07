MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Menangi Sprint Dramatis di Lusail

Marc Marquez bertahan dari insiden dengan Marco Bezzecchi untuk memenangi Sprint Race MotoGP Qatar yang dramatis, dan membuka peluang mengunci gelar hari Minggu.

Pembalap Ducati tersebut harus meraih setidaknya lima poin lebih banyak daripada Jorge Martin untuk membuka peluang mengunci gelar MotoGP kedelapan pada hari Minggu di Grand Prix Qatar.

Ia melakukannya dalam Sprint Race dramatis yang sempat dihentikan menyusul kecelakaan mengerikan yang dialami rekan satu tim Marquez di Ducati, Francesco Bagnaia.

Saat balapan kembali dimulai dengan restart 10 lap, Marquez terlibat dalam pertarungan sengit melawan Bezzecchi, berpuncak pada senggolan mereka di Tikungan satu dan membuat Bez tersingkir dari balapan, dan juga pertarungan gelar.

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Martin hampir menggagalkan match point Marquez dengan berada di posisi kedua, namun ia disalip oleh Fabio Di Giannantonio menjelang akhir balapan.

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Raul Fernandez menempati posisi keempat dengan motor Trackhouse Aprilia, di depan Johann Zarco dari LCR Honda dan Pedro Acosta dari KTM.

Poin terakhir diraih oleh Ai Ogura dari Trackhouse, Enea Bastianini dari Tech3, dan Iker Lecuona dari Gresini.

Fermin Aldeguer menempati posisi ke-11 setelah menjalani dua penalti *long lap* akibat insiden kontak dengan Bagnaia.

Sementara itu, Bagnaia dinyatakan sadar oleh tim medis, namun kondisinya belum diketahui hingga berita ini diterbitkan.

Marquez dapat mengunci gelar juara besok jika ia memenangkan Grand Prix dan Martin tidak meraih poin.

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Selisih poin antara Marquez dan Martin kini mencapai 49 poin. Bezzecchi tertinggal 79 poin dari Marquez, yang membuat harapannya untuk meraih gelar juara hampir dipastikan pupus.

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Sebagian besar pembalap memilih ban belakang Medium, seperti yang digunakan oleh sembilan pembalap terdepan dalam ajang Sprint tahun lalu.

Akan tetapi, pembalap Ducati yang memulai balapan dari baris depan, Marc Marquez dan di Giannantonio, mengambil risiko dengan menggunakan ban belakang tipe soft pada saat start awal; pilihan yang sama juga diambil oleh Iker Lecuona, Diogo Moreira, dan pembalap pengganti HRC, Jake Dixon.

Saat balapan dimulai kembali, di Giannantonio beralih menggunakan ban tipe Medium, sementara Martin justru mengambil langkah sebaliknya dengan beralih ke Soft.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 10 Laps 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.862s 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.519s 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.700s 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +3.720s 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +4.664s 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +4.858s 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.582s 9 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +8.082s 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +9.220s 11 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +9.429s 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +9.483s 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +12.727s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +12.874s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +13.483s 16 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +19.373s Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) DNS

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