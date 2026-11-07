MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Menangi Sprint Dramatis di Lusail

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez bertahan dari insiden dengan Marco Bezzecchi untuk memenangi Sprint Race MotoGP Qatar yang dramatis, dan membuka peluang mengunci gelar hari Minggu.

Pembalap Ducati tersebut harus meraih setidaknya lima poin lebih banyak daripada Jorge Martin untuk membuka peluang mengunci gelar MotoGP kedelapan pada hari Minggu di Grand Prix Qatar.

Ia melakukannya dalam Sprint Race dramatis yang sempat dihentikan menyusul kecelakaan mengerikan yang dialami rekan satu tim Marquez di Ducati, Francesco Bagnaia.

Saat balapan kembali dimulai dengan restart 10 lap, Marquez terlibat dalam pertarungan sengit melawan Bezzecchi, berpuncak pada senggolan mereka di Tikungan satu dan membuat Bez tersingkir dari balapan, dan juga pertarungan gelar.

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Martin hampir menggagalkan match point Marquez dengan berada di posisi kedua, namun ia disalip oleh Fabio Di Giannantonio menjelang akhir balapan.

Raul Fernandez menempati posisi keempat dengan motor Trackhouse Aprilia, di depan Johann Zarco dari LCR Honda dan Pedro Acosta dari KTM.

Poin terakhir diraih oleh Ai Ogura dari Trackhouse, Enea Bastianini dari Tech3, dan Iker Lecuona dari Gresini.

Fermin Aldeguer menempati posisi ke-11 setelah menjalani dua penalti *long lap* akibat insiden kontak dengan Bagnaia.

Sementara itu, Bagnaia dinyatakan sadar oleh tim medis, namun kondisinya belum diketahui hingga berita ini diterbitkan.

Marquez dapat mengunci gelar juara besok jika ia memenangkan Grand Prix dan Martin tidak meraih poin.

Selisih poin antara Marquez dan Martin kini mencapai 49 poin. Bezzecchi tertinggal 79 poin dari Marquez, yang membuat harapannya untuk meraih gelar juara hampir dipastikan pupus.

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Sebagian besar pembalap memilih ban belakang Medium, seperti yang digunakan oleh sembilan pembalap terdepan dalam ajang Sprint tahun lalu.

Akan tetapi, pembalap Ducati yang memulai balapan dari baris depan, Marc Marquez dan di Giannantonio, mengambil risiko dengan menggunakan ban belakang tipe soft pada saat start awal; pilihan yang sama juga diambil oleh Iker Lecuona, Diogo Moreira, dan pembalap pengganti HRC, Jake Dixon.

Saat balapan dimulai kembali, di Giannantonio beralih menggunakan ban tipe Medium, sementara Martin justru mengambil langkah sebaliknya dengan beralih ke Soft.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)10 Laps
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.862s
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.519s
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.700s
5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+3.720s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+4.664s
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+4.858s
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+5.582s
9Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+8.082s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+9.220s
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+9.429s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+9.483s
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+12.727s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+12.874s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+13.483s
16Jake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)+19.373s
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)DNS
Marc Marquez leads Sprint, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez leads Sprint, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Menangi Sprint Dramatis di Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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