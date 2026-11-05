Ducati Berharap Perpisahan Manis dari Bagnaia di Sisa 2026

CEO Ducati, Claudio Domenicali, berharap Francesco Bagnaia dapat memberikan “sentuhan akhir pada kisah yang luar biasa” bersama tim Italia tersebut.

Bagnaia telah menjadi pembalap Ducati sepanjang delapan musim kiprahnya di kelas utama, dengan meraih dua gelar juara dunia dan 31 kemenangan.

Pencapaian tersebut menjadikannya pembalap Ducati tersukses di MotoGP, namun kemenangan terakhirnya diraih lebih dari setahun yang lalu, dan ia belum lagi naik ke podium sejak jeda musim panas.

Pembalap yang akan bergabung dengan Aprilia tersebut kini melorot ke posisi kesembilan dalam klasemen, dan banyak yang beranggapan bahwa putaran Malaysia akhir pekan lalu adalah kesempatan terakhirnya menunjukkan performa impresif di atas motor Desmosedici.

Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

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"Menurut saya, Pecco tidak kekurangan apa pun - baik dari segi bakat maupun hubungannya dengan tim. Hanya saja, kami belum berhasil menemukan kunci untuk mengatasi situasi rumit yang kini terasa agak buntu ini," ujar Domenicali, sebagaimana dikutip oleh Motorsport.com.

"Saya lebih suka mengingat sosok Pecco pada tahun 2022 dan 2023, serta 11 balapan yang ia menangkan pada tahun 2024. Dia adalah sosok yang sangat saya sukai.

"Namun, terkadang situasinya memang seperti itu dan Anda pun terjebak dalam keadaan tersebut.

“Saya berharap kami bisa meraih hasil yang baik di Qatar, atau di Portimao maupun Valencia. Itu tentu akan menjadi cara terbaik untuk menutup kisah luar biasa ini, yang telah memberikan dua gelar juara dunia baginya dan bagi kami.

“Kita lihat saja nanti; kami semua ada di sini bersama-sama untuk berusaha memberikan yang terbaik.”

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Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Di sisi lain garasi Ducati Lenovo, Marc Marquez menghadapi kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara tahun 2026 di Qatar akhir pekan ini.

Pembalap KTM, Pedro Acosta, akan menggantikan posisi Bagnaia di Ducati musim depan.