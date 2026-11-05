Aprilia Kecam Pihak yang Menolak Berangkat ke MotoGP Qatar

Massimo Rivola berpendapat bahwa tidak ada keputusan yang perlu diambil terkait MotoGP Qatar, dan menegaskan bahwa “Anda harus pergi” jika pihak penyelenggara menyatakan kondisinya aman.

Dua pembalap tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, secara matematis masih dalam persaingan perebutan gelar juara dengan tiga seri tersisa.

Meski demikian, Marc Marquez memiliki peluang untuk mengunci gelar juara dunia ke-10 miliknya di Qatar - seandainya balapan tersebut tetap terlaksana, yang saat ini memang dijadwalkan untuk digelar.

Namun, Bezzecchi kini tertinggal lebih dari 60 poin, sementara Martin tertinggal 44 poin; terlebih lagi, Martin juga mengalami cedera pergelangan tangan.

Massimo Rivola, Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

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Tapi bagi Rivola, CEO Aprilia Racing, tidak ada keputusan yang perlu diambil terkait keberangkatan ke Qatar. Jika pihak MotoGP menyatakan bahwa situasinya aman - sebuah pendirian yang terus dipertahankan dan ditegaskan oleh pihak penyelenggara kejuaraan dalam beberapa pekan terakhir - maka para peserta harus berangkat.

“Jika mereka [penyelenggara] bilang ayo jalan, ya kita jalan,” ujar Rivola kepada media Spanyol, AS, terkait situasi di Qatar beberapa saat setelah Grand Prix Australia di Phillip Island dibatalkan karena cuaca buruk.

“Jika penyelenggara menyatakan kondisinya aman, Anda harus berangkat; tidak perlu banyak diskusi lagi. Sejujurnya, saya tidak paham dengan segala kekacauan yang terjadi saat ini.”

Rivola menambahkan: “Saya ingin berangkat. Jika Anda tidak ingin melakukan pekerjaan ini, tetaplah di rumah. Anda para jurnalis, saya sebagai manajer, para insinyur, semuanya.

“Jika pihak penyelenggara, dengan segala informasi dan dokumentasi yang ada, mengatakan 'ayo berangkat', maka kita berangkat - itu saja.”

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Marco Bezzecchi leaves the pits with new Aprilia aero, Friday, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Menyusul peristiwa di Phillip Island, Grand Prix Malaysia menjadi ajang di mana Yamaha memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam balapan di Qatar.

Setelah pengumuman dari Yamaha tersebut, MotoGP mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pabrikan asal Iwata itu dapat dikenai sanksi olahraga atas keputusannya.

Hingga saat ini, belum ada komunikasi dari badan pengatur, FIM, terkait balapan di Qatar maupun mengenai sanksi olahraga bagi para pembalap dan tim yang melewatkan balapan tersebut.