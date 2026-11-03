AS Serang Pulau Milik Iran saat MotoGP Qatar Makin Dekat

Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap sebuah pulau milik Iran, dan itu terjadi saat paddock MotoGP mulai memasuki Qatar untuk balapan di Sirkuit Lusail.

MotoGP Qatar dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini, 5–8 November. Lima dari enam pabrikan akan berpartisipasi; hanya Yamaha yang telah mengonfirmasi tidak akan berlaga di Lusail, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan yang dirilis setelah Grand Prix Malaysia akhir pekan lalu.

Balapan tersebut berada dalam situasi yang cukup tidak menentu sejak perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada bulan Februari.

Awalnya, balapan di Qatar ditunda dari jadwal semula pada bulan April menjadi bulan November. Kini, ketidakstabilan di Timur Tengah telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pihak yang terlibat dalam ajang balap tersebut - terutama beberapa pembalap - mengenai penyelenggaraan balapan di Lusail.

Sejauh ini, hanya tim Yamaha yang telah memutuskan untuk tidak mengikuti putaran Qatar. Pihak MotoGP pun telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada hari Minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

2025 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Keberangkatan anggota paddock bertolak ke Qatar pekan ini dilakukan di tengah laporan pekan lalu yang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dan Israel tengah bersiap untuk melancarkan kembali serangan terhadap Iran.

Perjalanan ini juga berlangsung menyusul laporan tadi malam (2 November) mengenai serangan Amerika Serikat terhadap Pulau Qeshm milik Iran - yang terletak di Selat Hormuz dan selama ini digunakan untuk menyerang kapal-kapal di jalur perairan yang kini identik dengan konflik tersebut.

Reuters dan Associated Press melaporkan bahwa serangan tadi malam menyasar kemampuan rudal darat-ke-udara milik Iran di Qeshm.

Serangan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, yang menyebutnya sebagai rangkaian serangan terbaru terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada publik.

Article continues below ADVERTISEMENT