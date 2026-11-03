AS Serang Pulau Milik Iran saat MotoGP Qatar Makin Dekat

Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan terhadap pulau milik Iran saat gelaran MotoGP Qatar tinggal beberapa hari lagi.

Lusail International Circuit is due to host MotoGP's Qatar Grand Prix this weekend.
Lusail International Circuit is due to host MotoGP's Qatar Grand Prix this weekend.
© Gold & Goose

Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap sebuah pulau milik Iran, dan itu terjadi saat paddock MotoGP mulai memasuki Qatar untuk balapan di Sirkuit Lusail.

MotoGP Qatar dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini, 5–8 November. Lima dari enam pabrikan akan berpartisipasi; hanya Yamaha yang telah mengonfirmasi tidak akan berlaga di Lusail, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan yang dirilis setelah Grand Prix Malaysia akhir pekan lalu.

Balapan tersebut berada dalam situasi yang cukup tidak menentu sejak perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada bulan Februari. 

Awalnya, balapan di Qatar ditunda dari jadwal semula pada bulan April menjadi bulan November. Kini, ketidakstabilan di Timur Tengah telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pihak yang terlibat dalam ajang balap tersebut - terutama beberapa pembalap - mengenai penyelenggaraan balapan di Lusail.

Sejauh ini, hanya tim Yamaha yang telah memutuskan untuk tidak mengikuti putaran Qatar. Pihak MotoGP pun telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada hari Minggu.

2025 Qatar MotoGP
2025 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Keberangkatan anggota paddock bertolak ke Qatar pekan ini dilakukan di tengah laporan pekan lalu yang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dan Israel tengah bersiap untuk melancarkan kembali serangan terhadap Iran.

Perjalanan ini juga berlangsung menyusul laporan tadi malam (2 November) mengenai serangan Amerika Serikat terhadap Pulau Qeshm milik Iran - yang terletak di Selat Hormuz dan selama ini digunakan untuk menyerang kapal-kapal di jalur perairan yang kini identik dengan konflik tersebut.

Reuters dan Associated Press melaporkan bahwa serangan tadi malam menyasar kemampuan rudal darat-ke-udara milik Iran di Qeshm.

Serangan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, yang menyebutnya sebagai rangkaian serangan terbaru terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada publik.

Tags:

MotoGP
Losail International Circuit
Qatar
AS Serang Pulau Milik Iran saat MotoGP Qatar Makin Dekat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Tentukan Nasib Balapan, Bos MotoGP Sambangi Qatar Pekan ini
2025 Qatar MotoGP
MotoGP News
Pembalap MotoGP Lakukan 'Pertemuan Rahasia' untuk Menolak GP Qatar
MotoGP riders assembled on the grid
MotoGP News
MotoGP Ungkap Keraguan GP Qatar di Tengah Konflik Iran
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Qatar MotoGP
MotoGP News
Michelin Siapkan Modifikasi Ban untuk MotoGP Qatar
2024 Qatar MotoGP
MotoGP News
Di Giannantonio: Anda Harus Memercayai Prosesnya
Fabio Di Giannantonio, MotoGP race, Qatar MotoGP 19 November
MotoGP News
Di Giannantonio Jelaskan Pesan 'Mapping 8' Gresini di Lusail
Francesco Bagnaia, MotoGP race, Qatar MotoGP, 19 November

Latest News

MotoGP News
Joan Mir Kembali Mengeluhkan Kondisi Fisiknya saat Comeback di Sepang
17m ago
Joan Mir, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Kesulitan di Sepang, Bagnaia Ungkap Solusi Lamanya di Ducati Tak Tersedia
29m ago
Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Alex Marquez Sukses Jalani Operasi Bahu usai MotoGP Malaysia
2h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
AS Serang Pulau Milik Iran saat MotoGP Qatar Makin Dekat
3h ago
Lusail International Circuit. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ogura Membagi Kesalahan 70/30 dengan Bezzecchi atas Insiden GP Malaysia
3h ago
Ai Ogura, Marco Bezzecchi, 2026 Malaysian MotoGP.

More News

MotoGP News
Jelang Penobatan Gelar, Ducati Sebut Marc Marquez "Pembalap Terpenting Sepanjang Masa'
5h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Terungkap: Tiga Pembalap yang Ingin Tetap Balapan di MotoGP Qatar
21h ago
2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Atasi Kelemahan Lamanya untuk Kendalikan Pertarungan Gelar
22h ago
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Tunda Keberangkatan ke Qatar di Tengah Ketidakpastian Balapan
02/11/26
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Honda Tegaskan Komitmennya untuk Berpartisipasi di MotoGP Qatar
02/11/26
Luca Marini, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.