Honda Tegaskan Komitmennya untuk Berpartisipasi di MotoGP Qatar

Honda telah menegaskan komitmen untuk berpartisipasi dalam MotoGP Qatar lewat sebuah pernyataan pada Minggu (1/11) malam.

Grand Prix Qatar sempat berada dalam ketidakpastian sejak pecahnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat serta Israel pada bulan Februari. Awalnya, balapan tersebut ditunda hingga bulan November, dengan asumsi bahwa konflik itu akan mereda atau berakhir pada saat tersebut.

Namun, balapan kini tinggal satu minggu lagi dan perseteruan tersebut masih terus berlanjut. Sempat mereda untuk sementara waktu, muncul kabar bahwa konflik ini bisa kembali memanas minggu ini, setelah mid-term elections di Amerika Serikat.

Para pembalap telah mengadakan beberapa pertemuan, baik saat gelaran Grand Prix Australia pekan lalu maupun di ajang MotoGP Malaysia akhir pekan ini. Menurut laporan GPOne, sebuah surat yang ditandatangani oleh sebagian besar pembalap telah dikirimkan kepada pihak penyelenggara kejuaraan di Malaysia.

Luca Marini, Honda Factory Racing, 2026 Malaysian MotoGP © Gold and Goose

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Tujuan dari surat tersebut adalah untuk menyampaikan kepada MotoGP mengenai ketidakpuasan para pembalap terkait rencana untuk tetap melangsungkan balapan, meskipun terdapat konflik di wilayah tersebut. Namun, perlombaan tersebut tetap dijadwalkan untuk berlangsung.

Sebuah pernyataan dari Yamaha setelah berakhirnya balapan di Malaysia secara tegas menyatakan bahwa pabrikan tersebut tidak akan berpartisipasi di Qatar minggu depan, berdasarkan kebijakan perjalanan perusahaan untuk wilayah Timur Tengah.

Berbeda dengan rival pabrikan Jepangnya, Honda justru mengeluarkan pernyataan yang menegaskan keikutsertaannya dalam perlombaan di Lusail.

“Honda HRC akan berpartisipasi dalam Putaran ke-20 Kejuaraan Dunia MotoGP yang digelar di Qatar,” demikian bunyi pernyataan dari HRC yang dikirimkan kepada Crash.net sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai kebijakan perjalanan perusahaan tersebut.

“Kami telah bekerja sama secara erat dengan para pembalap, anggota tim kami, dan MotoGPSEG [MotoGP Sports Entertainment Group] untuk memastikan rangkaian acara akhir pekan tersebut tetap terlaksana.”

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Saat timnya bersiap turun di Qatar, Joan Mir tampaknya akan kembali absen karena alasan kesehatan. Pembalap Spanyol itu mengeluhkan masalah penglihatan kabur yang ia alami saat Grand Prix Malaysia - balapan pertamanya sejak September lalu.

Joan Mir, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Pernyataan Yamaha ditanggapi oleh pihak MotoGP dengan ancaman penjatuhan sanksi olahraga terhadap merek tersebut, meskipun belum ada pernyataan resmi dari FIM, selaku otoritas yang berwenang menjatuhkan sanksi olahraga dalam kejuaraan dunia ini.

Yamaha tetap akan memiliki perwakilan di Qatar karena tim Moto2 Pramac akan berkompetisi di sana atas keputusan mereka sendiri. Pembalap tim Pramac, Izan Guevara, meninggalkan Malaysia dengan selisih 3,5 poin di belakang pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez.