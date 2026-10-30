Joan Mir Ungkap Masalah Pengelihatan selama Absen Sakit

Joan Mir mengatakan bahwa ia mengalami masalah penglihatan serta kelelahan ekstrem, yang membuatnya absen sejak Grand Prix San Marino.

Pembalap Honda tersebut mengeluhkan kurangnya energi selama akhir pekan di Misano pada bulan September, yang kemudian membuatnya absen dalam empat balapan berikutnya.

Hingga saat ini, hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai kondisi Mir, yang kini kembali berlaga pada ajang Grand Prix Malaysia akhir pekan ini.

“Ada cukup banyak pertanyaan”

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Misano MotoGP © Gold and Goose

Berbicara pada hari Kamis di Sepang, Mir mengungkapkan bahwa ia mengalami masalah penglihatan dan kelelahan luar biasa.

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Awalnya, tidak ada pilihan pengobatan yang membuahkan hasil, sampai akhirnya kepala tim medis MotoGP, Dr. Angel Charte, turun tangan.

“Itu adalah masa yang sulit dengan banyak pertanyaan di benak saya, karena saat itu saya benar-benar harus berhenti akibat masalah penglihatan dan kelelahan yang tergolong sangat ekstrem,” ujarnya kepada situs resmi MotoGP.

“Sepertinya kondisi saya tidak kunjung membaik dari hari ke hari, sampai akhirnya kami menjalani perawatan dengan Dr. Charte, dan saya bisa langsung merasakan adanya perbaikan.

“Kami juga melakukan banyak upaya di rumah untuk mendukung proses pemulihan tersebut. Saya sangat senang bisa kembali, karena seperti yang bisa Anda bayangkan, saat itu ada banyak sekali pertanyaan dalam benak saya mengenai apa yang akan terjadi ke depannya.

“Namun, bisa berada di sini dan akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan hal yang sangat penting.”

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“Sulit untuk memahami proses pemulihan”

Mir mulai kembali mengendarai sepeda pekan lalu seiring dengan peningkatan persiapannya untuk kembali berlomba di Malaysia.

Namun, ia mengakui bahwa sulit untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk kembali.

“Ya, karena situasinya sangat, sangat aneh. Ini tidak seperti saat Anda mengalami patah tulang, di mana Anda kurang lebih tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih,” ujarnya.

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“Dan kali ini, saat mengalami gangguan penglihatan serta kelelahan seperti ini, sejujurnya sangat sulit untuk memahami perkiraan waktunya.

“Kapan? Itulah pertanyaan pertama yang muncul di benak kita saat mengalami cedera.

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“Dan dalam kasus ini, situasinya tidak seperti itu. Ini lebih soal waktu, kesabaran, dan memastikan 100% untuk kembali.

“Lalu besok kita lihat bagaimana perasaan saya. Masih ada beberapa hal yang belum pasti, tetapi saya merasa baik. Itu yang paling penting.”