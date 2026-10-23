Luca Marini Absen dari Sesi Practice MotoGP di Phillip Island

Luca Marini melewatkan sesi latihan MotoGP Australia, yang membuat tim pabrikan Honda tidak memiliki pembalap di lintasan pada Jumat sore.

Illness sidelines Luca Marini, leaving Honda factory garage empty
Illness sidelines Luca Marini, leaving Honda factory garage empty
© Gold and Goose

Luca Marini akan melewatkan sesi Practice di Phillip Island karena sakit, yang membuat tim pabrikan Honda tidak memiliki pembalap sama sekali di lintasan.

Pembalap Italia tersebut, yang menjadi satu-satunya wakil HRC akhir pekan ini, hanya mampu menyelesaikan dua putaran penuh (flying laps) pada sesi latihan bebas pertama (FP1) karena terkendala oleh infeksi virus.

Catatan waktu terbaiknya terpaut 6,048 detik lebih lambat dibandingkan pemimpin sesi, Marc Marquez.

Honda kemudian mengonfirmasi bahwa Marini disarankan untuk tidak melanjutkan aktivitas pada sisa hari Jumat, dengan kondisi kebugarannya akan diperiksa kembali pada Sabtu pagi.

Pernyataan dari Honda menjelaskan: ‘Setelah menyelesaikan sejumlah putaran yang terbatas pada pagi hari akibat terserang virus, Luca Marini akan absen sepanjang sisa hari Jumat atas saran tim medis MotoGP. Kondisinya akan diperiksa kembali pada Sabtu pagi.’

Manajer tim Alberto Puig menggambarkan kondisi Marini sebagai "hancur".

Rekan setim Marini, Joan Mir, harus absen karena masalah kesehatan yang terus berlanjut sejak di Misano.

Mir tidak digantikan untuk Grand Prix Australia, mengingat pembalap penguji Aleix Espargaro harus menjalani operasi arm-pump setelah sesi uji coba tertutup di Sepang.

Puig mengatakan bahwa Mir diperkirakan akan kembali untuk putaran di Sepang pekan depan.

Tags:

Luca Marini
Honda HRC (MotoGP)
MotoGP
Luca Marini Absen dari Sesi Practice MotoGP di Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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