Stoner Memberi Penghormatan untuk Mantan Mekaniknya di MotoGP

Mekanik veteran MotoGP, Piero Gagni, telah meninggal dunia pada usia 75 tahun.

Casey Stoner with Piero Gagni, Valencia 2012
Casey Stoner with Piero Gagni, Valencia 2012
© Gold and Goose

Komunitas MotoGP menyampaikan penghormatan setelah mekanik juara dunia, Piero Gagni, meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat sebuah kecelakaan.

Pria asal Italia tersebut merupakan mantan juara Enduro Eropa sebelum kemudian berkarier sebagai mekanik di Kejuaraan Dunia MotoGP.

Gagni pernah bekerja untuk Yamaha, Cagiva, Ducati, dan Honda, serta menjadi bagian penting dalam dua musim perebutan gelar juara yang dimenangkan oleh Casey Stoner pada tahun 2007 dan 2011.

Menurut GPOne, pria asal Italia ini mengalami kecelakaan skuter pada akhir Oktober lalu yang membuatnya jatuh koma. Ia mengembuskan napas terakhir pada hari Jumat.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Stoner “selamanya bersyukur” untuk Gagni

Stoner meraih gelar juara dunia bersama Ducati pada tahun 2007 bersama Gagni, yang mengikutinya saat ia pindah ke Honda pada tahun 2011, yang berujung pada titel MotoGP keduanya.

Dalam sebuah unggahan yang menyentuh hati di Instagram-nya, Stoner menyebut Gagni sebagai “sosok manusia yang patut dijadikan teladan”.

“Piero, saya akan selamanya merasa bersyukur dan beruntung atas waktu yang saya dan keluarga saya habiskan bersamamu,” tulis Stoner.

“Selalu dapat diandalkan dan berdedikasi, sosok manusia yang patut dijadikan teladan dalam segala hal - tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan sepenuhnya seperti apa dirimu.

“Beristirahatlah dengan tenang, sahabatku.

“Piero adalah mekanik kepercayaanku - bersama dengan sekelompok orang yang luar biasa - selama perjalanan karierku di MotoGP.”

“Tidak hanya itu, jauh sebelum masa saya, dia adalah seorang pembalap Enduro yang sangat berbakat dan meraih banyak kesuksesan sepanjang kariernya.

“Dia menjadi inspirasi dalam hal kesehatan; dia sering menunjukkan kemampuannya melakukan squat dengan satu kaki, bahkan saat usianya sudah menginjak akhir 60-an.

“Saya akan merindukanmu, Piero. Semoga perjalananmu diberkati.”

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Mantan bos Honda juga beri penghormatan

Mantan bos tim Ducati dan Honda, Livio Suppo, menyampaikan sentimen serupa dengan Stoner melalui unggahan di media sosialnya.

“Sangat sedih mengetahui bahwa Pierino Gagni telah meninggal dunia hari ini.

“Beliau adalah sosok yang luar biasa, pembalap Enduro yang hebat, serta mekanik kelas 500cc/MotoGP yang piawai.

“Saya mendapat kehormatan untuk bekerja bersamanya di Ducati dan HRC, mendampingi dua legenda ini (merujuk pada foto yang menampilkan Stoner dan Marc Marquez) yang juga ada dalam foto tersebut.

“Terima kasih, Pierino, atas segala hal yang telah Anda berikan kepada semua orang yang cukup beruntung bisa mengenal Anda.”

Tags:

Casey Stoner
Ducati Lenovo Team
Honda HRC (MotoGP)
Stoner Memberi Penghormatan untuk Mantan Mekaniknya di MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Marc Marquez Kelelahan setelah Tampil Taktis di MotoGP Qatar
Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bagiana Memberikan Pembaruan setelah Kecelakaan Sprint Lusail
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Reaksi Pertama Marc Marquez soal Insiden Sprint dengan Bezzecchi
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Dibawa ke Rumah Sakit usai Kecelakaan Sprint Race Lusail
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Merasa Jadi Pembalap Pabrikan Lagi di MotoGP Qatar
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP

Latest News

MotoGP News
Stoner Memberi Penghormatan untuk Mantan Mekaniknya di MotoGP
11m ago
Casey Stoner with Piero Gagni, Valencia 2012
MotoGP News
Chico Lorenzo Ungkap Teori di Balik Kehebatan Marc Marquez di MotoGP
2h ago
Marc Marquez, Lorenzo, Rossi, Pedrosa, Sachsenring 2015.
MotoGP News
Kampanye 'Paru-Paru Kota' Dibuat saat Pohon Ditebangi untuk Sirkuit MotoGP Adelaide
21h ago
Tree removal (red) and transplantation (blue) for Adelaide MotoGP circuit (Government of South Australia).
MotoGP News
Rossi Tegaskan Tendangan ke Marc Marquez di Sepang 2015 "Tidak Pernah Ada"
15/11/26
Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015.
MotoGP News
Yamaha Lolos dari Sanksi FIM setelah Absen di MotoGP Qatar
15/11/26
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesian GP

More News

MotoGP News
Dovizioso Menganalisa Insiden Marc Marquez-Bezzecchi di Sprint Qatar
14/11/26
Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Sprint, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Dixon Mendapat Pujian dari Crutchlow usai Debut MotoGP Honda
14/11/26
Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Lorenzo Ungkap Prediksi soal Aprilia RS-GP di Awal Musim 2026
13/11/26
Jorge Lorenzo, Buriram 2026.
MotoGP News
Bulega Tercepat pada Hari Kedua Tes MotoGP 850cc di Jerez
13/11/26
Nicolo Bulega.
MotoGP News
Vinales Isyaratkan Tidak akan Kembali untuk Dua Balapan Terakhir
12/11/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP