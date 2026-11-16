Stoner Memberi Penghormatan untuk Mantan Mekaniknya di MotoGP

Komunitas MotoGP menyampaikan penghormatan setelah mekanik juara dunia, Piero Gagni, meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat sebuah kecelakaan.

Pria asal Italia tersebut merupakan mantan juara Enduro Eropa sebelum kemudian berkarier sebagai mekanik di Kejuaraan Dunia MotoGP.

Gagni pernah bekerja untuk Yamaha, Cagiva, Ducati, dan Honda, serta menjadi bagian penting dalam dua musim perebutan gelar juara yang dimenangkan oleh Casey Stoner pada tahun 2007 dan 2011.

Menurut GPOne, pria asal Italia ini mengalami kecelakaan skuter pada akhir Oktober lalu yang membuatnya jatuh koma. Ia mengembuskan napas terakhir pada hari Jumat.

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Stoner “selamanya bersyukur” untuk Gagni

Stoner meraih gelar juara dunia bersama Ducati pada tahun 2007 bersama Gagni, yang mengikutinya saat ia pindah ke Honda pada tahun 2011, yang berujung pada titel MotoGP keduanya.

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Dalam sebuah unggahan yang menyentuh hati di Instagram-nya, Stoner menyebut Gagni sebagai “sosok manusia yang patut dijadikan teladan”.

“Piero, saya akan selamanya merasa bersyukur dan beruntung atas waktu yang saya dan keluarga saya habiskan bersamamu,” tulis Stoner.

“Selalu dapat diandalkan dan berdedikasi, sosok manusia yang patut dijadikan teladan dalam segala hal - tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan sepenuhnya seperti apa dirimu.

“Beristirahatlah dengan tenang, sahabatku.

“Piero adalah mekanik kepercayaanku - bersama dengan sekelompok orang yang luar biasa - selama perjalanan karierku di MotoGP.”

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“Tidak hanya itu, jauh sebelum masa saya, dia adalah seorang pembalap Enduro yang sangat berbakat dan meraih banyak kesuksesan sepanjang kariernya.

“Dia menjadi inspirasi dalam hal kesehatan; dia sering menunjukkan kemampuannya melakukan squat dengan satu kaki, bahkan saat usianya sudah menginjak akhir 60-an.

“Saya akan merindukanmu, Piero. Semoga perjalananmu diberkati.”

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Mantan bos Honda juga beri penghormatan

Mantan bos tim Ducati dan Honda, Livio Suppo, menyampaikan sentimen serupa dengan Stoner melalui unggahan di media sosialnya.

“Sangat sedih mengetahui bahwa Pierino Gagni telah meninggal dunia hari ini.

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“Beliau adalah sosok yang luar biasa, pembalap Enduro yang hebat, serta mekanik kelas 500cc/MotoGP yang piawai.

“Saya mendapat kehormatan untuk bekerja bersamanya di Ducati dan HRC, mendampingi dua legenda ini (merujuk pada foto yang menampilkan Stoner dan Marc Marquez) yang juga ada dalam foto tersebut.

“Terima kasih, Pierino, atas segala hal yang telah Anda berikan kepada semua orang yang cukup beruntung bisa mengenal Anda.”