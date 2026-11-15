Kampanye 'Paru-Paru Kota' Dibuat saat Pohon Ditebangi untuk Sirkuit MotoGP Adelaide

Penebangan pohon untuk sirkuit MotoGP Adelaide sudah dimulai pada hari Jumat, dengan kehadiran polisi untuk mengendalikan ‘puluhan’ pengunjuk rasa.

Modifikasi ekstensif terhadap lintasan jalan raya yang sudah ada mengharuskan penebangan 377 pohon dari area taman tersebut.

“Sebagian besar pohon tersebut digambarkan sebagai “spesies invasif yang tidak terkendali, sudah mati, atau dalam kondisi kesehatan yang buruk.”

Dari jumlah yang akan ditebang, 42 di antaranya diklasifikasikan sebagai pohon yang “signifikan”.

Adelaide MotoGP circuit virtual view (Government of South Australia)

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Sebanyak 88 pohon lainnya telah dijadwalkan untuk dipindahkan ke lokasi di dekatnya.

Pemerintah Australia Selatan berkomitmen untuk mengganti pohon-pohon yang hilang dengan rasio 10 banding 1, yang berarti lebih dari 3.000 pohon baru akan ditanam.

Proses penebangan awal pada hari Jumat dilaporkan hanya melibatkan empat batang pohon.

Proyek ambisius senilai 96 juta dolar Australia, yang mencakup run-off aera darurat, dijadwalkan untuk menggelar ajang MotoGP pertamanya tepat satu tahun dari sekarang, yakni pada 12–14 November 2027.

Sementara itu, kampanye ‘Paru-paru Kota’ (‘Lungs of the City’) - yang didukung oleh sejumlah selebritas - diluncurkan awal pekan ini melalui sebuah surat terbuka (di bawah) yang mendesak Pemerintah Australia Selatan untuk "menghentikan penebangan pepohonan tersebut."

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Surat terbuka dari Lungs of the City:

Virtual view of the proposed Adelaide MotoGP circuit (The latest Adelaide MotoGP layout …

"Kepada Premier Peter Malinauskas dan Pemerintah Australia Selatan,

Komunitas seni, musik, budaya, dan olahraga di Australia menyatukan suara untuk memprotes penebangan 377 pohon tua di kawasan Park Lands, Adelaide, demi pembangunan sirkuit jalan raya untuk ajang MotoGP.

Sudah jelas betapa berharganya Park Lands bagi kota ini dan penduduknya. Kawasan ini merupakan ‘paru-paru kota’. Inilah elemen yang menjadikan Adelaide sebagai Adelaide yang sesungguhnya. Pepohonan berusia tua ini menyerap karbon, mendukung keanekaragaman hayati, dan membantu menjaga kebersihan udara kita. Park Lands adalah ruang tempat musik dan budaya berkembang, tempat komunitas saling terhubung, dan tempat alam menyeimbangkan kehidupan perkotaan.

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Surat tersebut menambahkan: "Mengganti pohon-pohon dewasa dengan bibit tanaman bukanlah sebuah solusi. Kanopi dari pepohonan yang telah tumbuh selama satu abad beserta nilai ekologis yang dihasilkannya tidak akan mungkin tergantikan dalam masa hidup kita.

...Masyarakat Australia Selatan telah menyatakan sikap mereka dengan tegas; 80.000 orang telah menandatangani petisi yang menuntut perlindungan bagi Park Lands. Kami berdiri bersama mereka dan turut menyuarakan aspirasi komunitas ini.

Kami yakin Adelaide tetap dapat menyelenggarakan berbagai ajang olahraga dan budaya berskala besar, sembari tetap melindungi situs warisan alam dan budaya unik yang menjadikan kota ini tempat yang begitu istimewa.

Begitu pohon-pohon ini hilang, mereka akan hilang untuk selamanya. Park Lands adalah milik kita semua. Mari kita lindungi kawasan ini.

Tertanda,

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Para seniman, musisi, penampil, atlet, organisasi budaya, dan pendukung dari seluruh Australia."

Saat artikel ini ditulis, surat tersebut telah menerima 8.765 tanda tangan.