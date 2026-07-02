Phillip Island Diisukan Jadi Lapangan Golf, Sang Desainer Geram

Bob Barnard, desainer sirkuit MotoGP Phillip Island dan sirkuit jalanan Formula 1 Adelaide, mengeluarkan surat terbuka yang menentang kepindahan MotoGP ke Sirkuit Jalanan Adelaide yang baru mulai 2027.

Dalam surat tersebut, yang dibagikan oleh Mat Oxley, Barnard menyampaikan kekhawatiran bahwa Phillip Island dapat 'berubah menjadi lapangan golf' setelah kepergian MotoGP dan, mulai tahun 2028, WorldSBK.

Barnard juga berpendapat bahwa tata letak MotoGP yang diusulkan di Adelaide “tidak akan menggantikan... sirkuit jalanan F1 terbaik di dunia, maupun sirkuit GP motor terbaik,” memperingatkan bahwa baik sirkuit Adelaide maupun Phillip Island bisa hilang.

"Setelah pertimbangan yang cermat, saya sekarang dengan tegas menentang niat yang diusulkan untuk memindahkan MotoGP ke sirkuit yang belum diketahui dan belum dibangun di Adelaide Parklands," Barnard menyimpulkan.

Marco Bezzecchi, Lukey Heights, Phillip Island. © Gold and Goose

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Surat Terbuka untuk Penggemar Motorsport

“Ketika saya mendengar rencana untuk memindahkan putaran MotoGP Australia dari Phillip Island ke sirkuit jalanan di Adelaide, saya mengambil posisi bahwa setelah 30 tahun tinggal jauh dari Australia, bukan lagi hak saya untuk memberikan pendapat. Saya juga berpendapat bahwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembuatan Sirkuit Phillip Island saat ini dan membawa acara tersebut ke Australia pada tahun 1989, dan juga sebagai orang yang menciptakan sirkuit F1 Adelaide, saya harus tetap netral.

“Seperti yang sebagian dari Anda ketahui, saya telah ditanya tentang pendapat saya, dan menjawab bahwa itu bukan urusan saya untuk terlibat di dalamnya, tetapi memberikan pemikiran saya tentang kelayakannya, setelah saya sendiri memindahkan balapan ke Sydney, di mana balapan tersebut hanya berlangsung selama enam tahun, sebelum kembali ke Phillip Island, tetapi setidaknya meninggalkan sirkuit permanen untuk Negara Bagian New South Wales.

“Komentar baru-baru ini menunjukkan bahwa setelah kehilangan GP dan WSBK, pemilik properti Sirkuit Phillip Island, Lindsay Fox, mungkin akan mengubahnya menjadi lapangan golf. Tuan Fox sudah terlibat dalam upaya membangun sirkuit baru di Avalon di Victoria.

MotoGP's proposed Adelaide street circuit (pic: Fox Motorsport).

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“Sekarang saya khawatir bahwa keputusan Liberty Media, pemilik MotoGP Sport Entertainment, pemegang hak komersial untuk MotoGP dan WSBK, dan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan akan mengakibatkan hilangnya kedua sirkuit ikonik tersebut, hilang selamanya. Demi peningkatan harga saham untuk satu sirkuit dan suara untuk sirkuit lainnya, keduanya tidak memikirkan kebaikan olahraga atau warisan yang mereka wakili.

“Layout Adelaide yang baru bukanlah sirkuit asli dan tidak akan menggantikan sirkuit yang secara rutin dipilih sebagai sirkuit jalanan F1 terbaik di dunia, atau sirkuit GP motor terbaik seperti yang diungkapkan oleh para pembalap.

“Bagaimana reaksi publik jika Bathurst direnovasi untuk MotoGP, mengubah tata letaknya, atau lebih buruk lagi, ditutup dan dijual untuk lapangan golf? Phillip Island mendahului Bathurst, dengan Grand Prix Australia pertama diadakan di sana pada tahun 1923, sementara Bathurst 1000 berevolusi dari Armstrong 500 di sirkuit saat ini.

“Penolakan di Adelaide saat ini berfokus pada hilangnya warisan Taman Adelaide, ruang publik, kanopi pohon, dan fauna. Australia Selatan terancam mengorbankan pohon-pohon dewasa di Taman Adelaide, sementara Victoria berisiko kehilangan Sirkuit Phillip Island. Alih-alih menciptakan aset baru, Australia mungkin hanya akan menghancurkan dua aset yang diakui secara internasional untuk menciptakan satu pengganti yang tidak pasti.

“Australia seharusnya tidak dipaksa untuk memilih antara Motorsport dan warisan lingkungan. Kita seharusnya tidak kehilangan trek jalanan terbaik di dunia dan mungkin kehilangan trek balap motor terbaik sambil mengorbankan Taman Adelaide.

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"Sebelum keputusan yang tidak dapat diubah dibuat, kita berhak untuk melihat desain sirkuit lengkap dan jejak lingkungan yang sebenarnya, kasus keuangan, dan penilaian jujur ​​tentang apakah menghancurkan dua aset kelas dunia benar-benar merupakan kemajuan.

"Oleh karena itu, kepentingan komunitas lokal Adelaide dan kepentingan penggemar olahraga motor harus selaras dalam masalah ini, dan saya kecewa karena tidak lebih banyak dari mereka yang terlibat dalam olahraga motor roda dua dan roda empat yang telah bersuara.

"Setelah pertimbangan yang cermat, saya sekarang dengan tegas menentang niat yang diusulkan untuk memindahkan MotoGP ke sirkuit yang belum diketahui dan belum dibangun di Taman Adelaide.”

Bob Barnard