Jorge Martin Membela Keputusannya Pindah ke Yamaha

Pemimpin klasemen MotoGP, Jorge Martin, membela keputusannya untuk pindah ke Yamaha musim depan. Ia membandingkan kritik terhadap langkah tersebut dengan apa yang dilakukannya dari Ducati ke Aprilia, sebuah langkah yang dianggap akan menjadi sebuah "bencana".

Saat ini, Martin akan beralih dari motor yang memimpin ketiga kejuaraan dunia menuju pabrikan yang menempati peringkat kelima - atau posisi juru kunci - klasemen kontsuktor MotoGP.

Tapi dengan adanya perubahan regulasi teknis untuk tahun 2027, termasuk penggunaan mesin 850cc yang lebih kecil dan Pirelli, akan mengubah desain motor secara signifikan.

Oleh karena itu, tidak ada yang tahu pabrikan mana yang akan memiliki keunggulan kompetitif pada musim depan.

Meski demikian, berdasarkan performa saat ini, Yamaha perlu melakukan lompatan besar untuk bisa tiba-tiba melampaui Aprilia dan Ducati.

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Jorge Martin, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

Saat berbicara kepada DAZN di sela-sela gelaran MotoGP Silverstone, Martin membela keputusannya untuk pindah ke Yamaha, yang akan diikuti oleh sesama pembalap Aprilia lainnya - Ai Ogura dari Trackhouse Racing - untuk membentuk line-up baru tim pabrikan di 2027.

"Saya percaya bahwa dalam hidup, kita harus mengambil keputusan-keputusan tertentu," ujar Martin sebagaimana dikutip oleh Marca.

"Sama seperti pada tahun 2024 [saat Martin bergabung dengan Aprilia setelah Ducati memilih Marc Marquez] di mana saya harus mengambil keputusan secara terburu-buru, kali ini saya memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan dengan lebih tenang dan waktu yang lebih leluasa.

"Saya selalu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan apa yang terbaik bagi diri saya dan keluarga, dan saya yakin ini adalah keputusan terbaik.

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“Sama seperti saat saya bergabung dengan Aprilia, [orang-orang bilang] itu adalah ‘sebuah bencana’ - mempertanyakan ke mana arah langkah saya bersama Aprilia yang belum pernah memenangkan [gelar juara] sebelumnya - dan kini saya memimpin klasemen kejuaraan.

“Tahun depan atau dua tahun lagi, biarlah orang-orang berpendapat.”

Jorge Martin, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

Juara dunia 2024 - yang musim depan posisinya akan digantikan oleh mantan rival perebutan gelar, Francesco Bagnaia - menegaskan kembali harapannya akan dukungan penuh dari Aprilia, meskipun ia berpotensi membawa pelat nomor satu ke Yamaha.

"Persaingan akan berjalan adil dan setara. Saya percaya pada Fabiano [Sterlacchini, Direktur Teknis]. Saya melihat dia mengerahkan segala kemampuannya untuk membantu saya berkembang.

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"Di awal tahun, dia datang ke Andorra dan berkata kepada saya, 'Saya ingin memunculkan kembali sosok Jorge tahun 2024, saya ingin mengeluarkan seluruh bakatnya lagi.'

"Dia sebagian besar telah berhasil mewujudkannya. Saya yakin dia akan terus melakukan hal itu dan akan terus membantu saya berkembang hingga hari terakhir kami bekerja sama."

Martin meninggalkan Silverstone dengan keunggulan 31 poin dalam perebutan gelar atas rekan setim sekaligus rival terdekatnya, Marco Bezzecchi, yang akan tetap bersama Aprilia mendampingi Bagnaia pada tahun 2027.