Bos Trackhouse Kecewa dengan Kepindahan Ai Ogura ke Yamaha

Bos Trackhouse MotoGP tidak bisa menyembunyikan kekecewaanya karena kehilangan Ai Ogura yang pindah ke Yamaha untuk MotoGP 2027.

Ai Ogura will leave the Trackhouse team for Yamaha at the end of the 2026 MotoGP season.
Ai Ogura will leave the Trackhouse team for Yamaha at the end of the 2026 MotoGP season.
© Gold & Goose

Kepindahan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia ke Yamaha di akhir 2026 membuat pemilik tim, Justin Marks, merasa sangat kecewa.

Marks, pemilik Trackhouse Entertainment Group yang menaungi tim satelit MotoGP Aprilia sekaligus tim NASCAR Cup Series Trackhouse Racing, merekrut Ogura ke tim MotoGP-nya untuk musim 2025, setelah sang pembalap meraih gelar juara Moto2 pada tahun sebelumnya.

Selama dua tahun di Trackhouse Aprilia, Ogura telah bertransformasi dari seorang pembalap menjanjikan yang tidak terlalu konsisten - yang terkadang tampil gemilang tapi di lain waktu kehilangan kepercayaan dirinya - menjadi salah satu pembalap dengan performa paling stabil di MotoGP.

Ai Ogura, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Ai Ogura, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Namun, ia akan meninggalkan Trackhouse pada akhir musim untuk bergabung dengan tim pabrikan Yamaha. Hal ini disayangkan oleh Marks, meskipun ia menerima keputusan pembalap Jepang tersebut.

"Saya tidak ingin Ai [Ogura] meninggalkan tim kami," ujar Marks saat berbicara dalam siaran internasional selama sesi Latihan di Silverstone. "Saya sangat kecewa soal itu.

"Di sisi lain, saya ikut senang untuknya, bukan? Para pembalap ini harus mengambil keputusan terbaik bagi karier mereka; kami sangat bangga melihatnya mencapai titik ini dalam kariernya saat mengendarai motor kami.

“Dia adalah sosok yang sangat tenang dan stabil; saat tekanan meningkat, dia memiliki ruang khusus dalam pikirannya yang hanya berfokus pada menyelesaikan tugas.

Justin Marks at 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Justin Marks at 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Selebihnya hanyalah gangguan yang tidak penting. Menurut saya, itu adalah aspek karakter yang penting dan unik, dan dia jelas memilikinya.

“Menurut saya, Ai adalah seorang juara; mungkin suatu hari nanti dia akan kembali dan meraih prestasi bersama motor kami, namun saat ini kami hanya berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya momen kebersamaan kami dengannya.”

Balapan di Silverstone merupakan DNF kedua Ogura musim ini, atau yang pertama karena kecelakaan. Insiden ini terjadi setelah posisinya melorot saat start akibat perangkat *start* yang masih aktif ketika ia memasuki tikungan pertama.

Ogura mengawali akhir pekan Grand Prix Inggris dengan menempati posisi kedua di klasemen, namun posisinya turun ke peringkat ketiga akibat kegagalan finis pada hari Minggu tersebut.

Tags:

Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
Bos Trackhouse Kecewa dengan Kepindahan Ai Ogura ke Yamaha
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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