Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Inggris hari Minggu di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Jorge Martin leads the 2026 MotoGP world championship.
Jorge Martin leads the 2026 MotoGP world championship.
© Gold and Goose

Perolehan poin diperbarui setelah Fabio Quartararo dijatuhi penalti 16 detik usai balapan, yang membuat pembalap Yamaha tersebut kehilangan posisi finis ke-12 di MotoGP Silverstone.

Jorge Martin kini unggul 31 poin di puncak klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP setelah finis kedua di belakang Raul Fernandez dalam balapan hari Minggu di Silverstone.

Rekan setim Martin di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, kini menjadi pesaing terdekatnya setelah Ai Ogura terjatuh akibat kesalahan balap pertamanya musim ini.

Juara bertahan Marc Marquez berada di posisi keempat namun tertinggal 40 poin dari puncak klasemen, setelah akhir pekan yang berat di mana ia harus menghemat ban.

Fabio di Giannantonio dari VR46 kini hanya terpaut satu poin di belakang pembalap asal Spanyol tersebut.

Race action, 2026 Silverstone MotoGP.
Race action, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Kemenangan Grand Prix pertama Raul Fernandez musim ini membawa pembalap Trackhouse tersebut memangkas selisih poin dengan Martin menjadi 56 poin...

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Inggris

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)240 
2^1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)209(-31)
3˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)203(-37)
4=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)200(-40)
5=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)199(-41)
6=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)184(-56)
7=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)163(-77)
8=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)143(-97)
9=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)106(-134)
10=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)86(-154)
11=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)76(-164)
12=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)76(-164)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)72(-168)
14=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)55(-185)
15=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*54(-186)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)53(-187)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-206)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)29(-211)
19^1Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)23(-217)
20˅1Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)21(-219)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*14(-226)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)10(-230)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-231)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-234)
25N/APol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)3(-237)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama di klasemen.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Ai Ogura
Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta
Fabio Quartararo
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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