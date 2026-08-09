Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Inggris hari Minggu di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.
Perolehan poin diperbarui setelah Fabio Quartararo dijatuhi penalti 16 detik usai balapan, yang membuat pembalap Yamaha tersebut kehilangan posisi finis ke-12 di MotoGP Silverstone.
Jorge Martin kini unggul 31 poin di puncak klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP setelah finis kedua di belakang Raul Fernandez dalam balapan hari Minggu di Silverstone.
Rekan setim Martin di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, kini menjadi pesaing terdekatnya setelah Ai Ogura terjatuh akibat kesalahan balap pertamanya musim ini.
Juara bertahan Marc Marquez berada di posisi keempat namun tertinggal 40 poin dari puncak klasemen, setelah akhir pekan yang berat di mana ia harus menghemat ban.
Fabio di Giannantonio dari VR46 kini hanya terpaut satu poin di belakang pembalap asal Spanyol tersebut.
Kemenangan Grand Prix pertama Raul Fernandez musim ini membawa pembalap Trackhouse tersebut memangkas selisih poin dengan Martin menjadi 56 poin...
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Inggris
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|240
|2
|^1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|209
|(-31)
|3
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|203
|(-37)
|4
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|200
|(-40)
|5
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|199
|(-41)
|6
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|184
|(-56)
|7
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|163
|(-77)
|8
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|143
|(-97)
|9
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|106
|(-134)
|10
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|86
|(-154)
|11
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|76
|(-164)
|12
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|76
|(-164)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|72
|(-168)
|14
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|55
|(-185)
|15
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|54
|(-186)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|53
|(-187)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|34
|(-206)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|29
|(-211)
|19
|^1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|23
|(-217)
|20
|˅1
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|21
|(-219)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|14
|(-226)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|10
|(-230)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-231)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-234)
|25
|N/A
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|3
|(-237)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama di klasemen.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie