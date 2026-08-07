Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati

Franco Morbidelli tidak memberi banyak petunjuk saat menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Ducati di ajang World Superbike.

Franco Morbidelli dikaitkan dengan tim Aruba.it Ducati di World Superbike
Franco Morbidelli dikaitkan dengan tim Aruba.it Ducati di World Superbike
© Gold and Goose

Franco Morbidelli cenderung berhati-hati saat ditanya mengenai rumor yang kian santer mengaitkan dirinya dengan tim pabrikan Aruba.it Ducati di ajang World Superbike untuk musim 2027.

Morbidelli - runner-up musim 2020 dan pemenang tiga balapan MotoGP - akan kehilangan kursinya di VR46 pada akhir musim ini.

Naik ke MotoGP pada tahun 2018 sebagai juara bertahan Moto2, Morbido menikmati musim terbaiknya di 2020 saat ia meraih seluruh kemenangan kelas premiernya dan finis kedua di kejuaraan.

Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP.
Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, ia kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya sejak saat itu, dan posisinya di VR46 akan diambil alih oleh Nicolo Bulega untuk musim 2027.

Tapi sebagai gantinya, Morbidelli menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih kursi yang akan ditinggalkan Bulega di World Superbike musim depan.

“Aku sedang menjalani kehidupan impianku…”

Namun, ketika ditanya mengenai hal ini oleh Crash pada hari Kamis di Grand Prix Inggris, ia memilih untuk bungkam.

"Saya tidak bisa membicarakan hal itu saat ini, maaf," jawabnya.

Ditanya lebih lanjut apakah ia puas dengan perkembangan negosiasi untuk tahun 2027, jawabannya pun sama-sama tidak memberikan jawaban yang lugas.

"Saya menjalani kehidupan impian saya," ujarnya setelah jeda sejenak. "Saya membalap dengan sepeda motor dan menjalani pekerjaan impian, olahraga impian, serta kehidupan impian saya.

"Saya tidak melihat alasan untuk tidak merasa bahagia dengan kehidupan yang saya jalani saat ini."

Marc Marquez, Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Menurut GPOne, kursi Ducati WorldSBK milik Bulega kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Morbidelli atau pemimpin klasemen Moto2, Manu Gonzalez.

Harapan Gonzalez untuk naik kelas ke MotoGP kini tampaknya telah pupus, mengingat rekan setimnya di Moto2, Senna Agius, dijadwalkan membalap untuk Tech3 bersama Luca Marini pada tahun 2027.

Terkait kursi yang tersisa, VR46 akan menduetkan Fermin Aldeguer dengan Bulega, sementara itu Trackhouse akan memasangkan Raul Fernandez - yang sudah dipastikan - dengan Enea Bastianini.

Di Pramac, Toprak Razgatlioglu akan didampingi oleh pembalap papan atas Moto2, Izan Guevara.

Gonzalez terbuka terhadap kemungkinan pindah ke WorldSBK bersama tim pabrikan; jika tidak, ia akan tetap bertahan di Moto2 bersama Intact GP.

Di antara keduanya, Morbidelli tampaknya lebih disukai oleh manajemen tim, yang kabarnya ingin mempertahankan kehadiran pembalap Italia yang kuat di tim pabrikan Ducati.

Pembalap asal Spanyol, Iker Lecuona, telah memperbarui kontraknya dengan Ducati untuk musim 2027 di ajang WorldSBK.

Tags:

World Superbikes
Franco Morbidelli
Aruba.it Racing - Ducati
Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
MotoGP News
Morbidelli Kembali Mendapatkan Penalti Grid untuk MotoGP Jerman
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Morbidelli Dihukum Penalti Grid di MotoGP Belanda
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Di Giannantonio Targetkan Bertarung untuk Kemenangan di Brno
Fabio di Giannantonio, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Morbidelli Punya Urusan yang Belum Selesai dengan MotoGP
Morbidelli, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Razgatlioglu Ungkap Kunci untuk Membuka Potensi Penuh Motor MotoGP
Toprak Razgatlioglu, 2026 Italian MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati
14h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Meminta Kejelasan Segera untuk Gelaran MotoGP Qatar
17h ago
Francesco Bagnaia speaks to the media at 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
KTM Mendapat Lampu Hijau untuk Perbaikan Mesin MotoGP
18h ago
Pedro Acosta, engine issue, 2026 Dutch MotoGP.
MotoGP News
Jawaban Honda Yakinkan Quartararo untuk Bergabung di Musim 2027
22h ago
Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Yamaha Fokus Kembalikan Feeling Depan untuk Motor 850cc
22h ago
Augusto Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP.

More News

MotoGP News
Alasan Aneh Alex Marquez Menghindari Kemenangan Akhir Pekan ini
06/08/26
Alex Marquez. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Akui Kondisi Cederanya Lebih Serius dari Perkiraan
06/08/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 British MotoGP
MotoGP News
Barry Sheene Dimasukkan ke dalam MotoGP Hall of Fame
06/08/26
Barry Sheene.
MotoGP News
Silverstone Tetap Menjadi Tuan Rumah MotoGP Inggris Sampai 2028
06/08/26
2025 British MotoGP start.
MotoGP News
Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027
06/08/26
Triumph Moto2 engine.