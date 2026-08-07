Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati

Franco Morbidelli cenderung berhati-hati saat ditanya mengenai rumor yang kian santer mengaitkan dirinya dengan tim pabrikan Aruba.it Ducati di ajang World Superbike untuk musim 2027.

Morbidelli - runner-up musim 2020 dan pemenang tiga balapan MotoGP - akan kehilangan kursinya di VR46 pada akhir musim ini.

Naik ke MotoGP pada tahun 2018 sebagai juara bertahan Moto2, Morbido menikmati musim terbaiknya di 2020 saat ia meraih seluruh kemenangan kelas premiernya dan finis kedua di kejuaraan.

Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Namun, ia kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya sejak saat itu, dan posisinya di VR46 akan diambil alih oleh Nicolo Bulega untuk musim 2027.

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Tapi sebagai gantinya, Morbidelli menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih kursi yang akan ditinggalkan Bulega di World Superbike musim depan.

“Aku sedang menjalani kehidupan impianku…”

Namun, ketika ditanya mengenai hal ini oleh Crash pada hari Kamis di Grand Prix Inggris, ia memilih untuk bungkam.

"Saya tidak bisa membicarakan hal itu saat ini, maaf," jawabnya.

Ditanya lebih lanjut apakah ia puas dengan perkembangan negosiasi untuk tahun 2027, jawabannya pun sama-sama tidak memberikan jawaban yang lugas.

"Saya menjalani kehidupan impian saya," ujarnya setelah jeda sejenak. "Saya membalap dengan sepeda motor dan menjalani pekerjaan impian, olahraga impian, serta kehidupan impian saya.

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"Saya tidak melihat alasan untuk tidak merasa bahagia dengan kehidupan yang saya jalani saat ini."

Marc Marquez, Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Menurut GPOne, kursi Ducati WorldSBK milik Bulega kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Morbidelli atau pemimpin klasemen Moto2, Manu Gonzalez.

Harapan Gonzalez untuk naik kelas ke MotoGP kini tampaknya telah pupus, mengingat rekan setimnya di Moto2, Senna Agius, dijadwalkan membalap untuk Tech3 bersama Luca Marini pada tahun 2027.

Terkait kursi yang tersisa, VR46 akan menduetkan Fermin Aldeguer dengan Bulega, sementara itu Trackhouse akan memasangkan Raul Fernandez - yang sudah dipastikan - dengan Enea Bastianini.

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Di Pramac, Toprak Razgatlioglu akan didampingi oleh pembalap papan atas Moto2, Izan Guevara.

Gonzalez terbuka terhadap kemungkinan pindah ke WorldSBK bersama tim pabrikan; jika tidak, ia akan tetap bertahan di Moto2 bersama Intact GP.

Di antara keduanya, Morbidelli tampaknya lebih disukai oleh manajemen tim, yang kabarnya ingin mempertahankan kehadiran pembalap Italia yang kuat di tim pabrikan Ducati.

Pembalap asal Spanyol, Iker Lecuona, telah memperbarui kontraknya dengan Ducati untuk musim 2027 di ajang WorldSBK.