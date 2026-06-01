Razgatlioglu Ungkap Kunci untuk Membuka Potensi Penuh Motor MotoGP

Toprak Razgatlioglu adalah pembalap Yamaha teratas di MotoGP Mugello sebelum penalti satu posisi membuatnya keluar dari zona poin dan diklasifikasikan di belakang rekan setimnya, Jack Miller.

Tapi, finis di posisi ke-15, atau sebagai pembalap Yamaha terbaik, bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan juara WorldSBK tiga kali ini, melainkan membuka potensi penuhnya di MotoGP.

Melihat kesulitan yang terus dialami Yamaha, mungkin butuh waktu sebelum kita melihat hal itu terjadi. Namun, Razgatlioglu mengungkapkan apa yang bisa dilakukan Yamaha untuk coba mempercepat proses tersebut.

Pembalap Pramac itu berkata: “Saya rasa kuncinya bagi saya adalah pengereman mesin. Kepala kru dan tim saya memahami kuncinya.

“Jika saya hanya memiliki sedikit pengereman mesin, saya berkendara jauh lebih baik. Jika saya tidak merasakan pengereman mesin, saya tidak menggunakan ban depan.

“Ini adalah masalah terbesar saya. Di superbikes saya banyak menggunakan pengereman mesin dan saya beradaptasi seperti ini. Jika saya tidak merasakan pengereman mesin, saya tidak menghentikan motor.”

Saat Grand Prix, Razgatlioglu kehilangan posisi ke-15 dari Miller setelah mendapat penalti satu posisi karena melanggar batas lintasan di tikungan terakhir.

Seandainya hasil tersebut tetap berlaku, Razgatlioglu akan menjadi pembalap Yamaha terbaik, meskipun itu bukan sesuatu yang dia pedulikan saat ini.

“Ini tidak penting. Saya tidak peduli,” kata Razgatlioglu setelah balapan. “Jika saya tidak mendapat penalti, saya akan berada di posisi ke-15. Satu posisi tetap satu posisi, tetapi posisi ke-15 bagi saya tidak terlalu penting.

“Saya hanya fokus dan saya telah banyak berkembang, terutama hari ini. Kepala kru saya mengubah sesuatu, tetapi saya berkata ‘Anda tidak perlu mengatakan apa pun’. Saya hanya akan balapan dan akan memberikan umpan balik.”

“Pagi ini saya mengendarai motor yang benar-benar berbeda. Saya merasa jauh lebih baik dan motornya juga jauh lebih baik. Pengeremannya lebih baik. Saya bisa melaju lebih kencang di tikungan. Ini langkah besar karena sebelumnya saya bisa merasakan pengereman mesin.

“Pagi ini kami menemukan sesuatu dan di balapan, [tetapi] di balapan masalahnya tetap sama…

“Di awal, koplingnya sangat sensitif. Saya tidak memulai dengan baik lagi, dan setelah itu tidak mudah untuk menyalip KTM.

“Di lintasan lurus, KTM sangat cepat. Tidak mungkin untuk mengimbanginya. Di tikungan saya bisa mengejar dengan mudah.

“Tapi di tikungan tidak mudah untuk menyalip karena setiap keluar tikungan mereka membuat celah dan saat mengerem saya hanya bisa mendekati mereka. Tapi tidak mungkin untuk melakukan serangan apa pun.”

Meskipun mengalami kesulitan saat mencoba menyalip, Razgatlioglu merasa dirinya lebih cepat daripada Fabio Quartararo dalam balapan tersebut.

Fabio Quartararo, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Faktanya, Razgatlioglu yakin dia bisa saja bertarung dengan Franco Morbidelli jika dia bisa menyalip Quartararo lebih cepat, meskipun Razgatlioglu juga terpengaruh oleh masalah perangkat start.

Razgatlioglu menambahkan: “Setelah beberapa lap dengan KTM, saya bisa menemukan ritme saya dan mengejar Fabio [Quartararo] dan juga Morbidelli.

“Setelah itu saya melakukan kesalahan, tetapi saya tidak tahu apakah ini kesalahan saya atau bukan karena perangkat start.

"Biasanya, di lintasan lurus saya mematikannya, tetapi kali ini sudah mati saat keluar dari tikungan pertama.

“Setelah tikungan kedua, saya mengalami penguncian roda dan kehilangan sekitar satu detik. Setelah itu saya mengejar Fabio lagi dan kami sedikit bertarung.

“Jika saya tidak bertarung, mungkin saya akan bersama Morbidelli karena saya merasa memiliki kecepatan lebih, tetapi tidak mudah untuk menyalip Fabio.

“Dia sangat kuat di sektor pertama, tetapi di sektor lain saya tidak buruk. Saya bersamanya selama lima lap tetapi ban belakang saya terlalu panas.”