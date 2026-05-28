Razgatlioglu Perlu Membuat Kesepakatan dengan Quartararo di Mugello

Toprak Razgatlioglu bercanda bahwa ia mungkin perlu "bernegosiasi" dengan sesama pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, pada MotoGP Italia akhir pekan ini.

Saat Razgatlioglu belum lagi balapan di Mugello sejak Red Bull Rookies Cup dua belas tahun lalu, Quartararo memenangkan Grand Prix Italia untuk Yamaha pada tahun 2021 dan finis kedua pada tahun 2022.

Musim lalu, pembalap Prancis menempatkan motor Inline-nya di posisi keempat di grid, memaksimalkan kecepatan tikungan untuk mengkompensasi waktu yang hilang di lintasan lurus tercepat MotoGP.

Fabio Quartararo, 2025 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Kecepatan menikung akan menjadi lebih penting lagi dengan mesin V4 yang kurang bertenaga tahun ini.

Razgatlioglu memangkas selisih kecepatan tikungan dari Quartararo selama tes Catalunya baru-baru ini, meskipun juara bertahan WorldSBK itu mengakui bahwa ia masih memakai 'gaya Superbike' selama sesi kualifikasi dengan ban Soft.

“Saya harap kita bisa mempertahankan [peningkatan kecepatan menikung] ini karena di Mugello Anda tidak perlu pengereman keras, Anda hanya perlu kecepatan menikung,” kata Razgatlioglu saat tes.

“Fabio selalu sangat kuat di sana. Saya perlu mengikuti Fabio segera di sesi pertama! Mungkin kita perlu membuat kesepakatan dengannya!”

Toprak Razgatlioglu, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Satu hal yang pasti akan lebih nyaman bagi Razgatlioglu akhir pekan ini adalah tingkat grip ban, setelah terkejut dengan permukaan Catalunya yang terkenal licin.

“Ini pertama kalinya dalam hidup saya melihat trek dengan grip sangat rendah dengan ban Michelin,” katanya.

“Oke, dengan ban Pirelli [di superbike], Catalunya sangat sulit. Tapi saya belum pernah melihat yang seperti ini dengan Michelin.

“Pada sesi pertama, saya terkejut. Saya kembali dan bertanya, ‘Apakah kita punya masalah dengan ban?’ Mereka bilang semua orang sama.

“Saya mencoba beradaptasi dan akhirnya saat tes saya berkendara jauh lebih baik. Tapi sudah terlambat.”

