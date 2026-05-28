RESMI: Crutchlow Kembali ke LCR sebagai Pengganti Zarco untuk Mugello

Cal Crutchlow secara mengejutkan ditunjuk LCR Honda sebagai pengganti Johann Zarco untuk Grand Prix Italia.

Johann Zarco akan absen sampai waktu yang tidak diketahui saat ia menunggu operasi lututnya setelah insiden mengerikan di Grand Prix Catalunya.

Pembalap Prancis itu terlibat insiden dengan Ducati milik Francesco Bagnaia dalam insiden yang melibatkan beberapa pembalap di Tikungan 1.

Cal Crutchlow wins for LCR Honda, Phillip Island 2016. © Gold and Goose

Dengan Aleix Espargaro masih dalam proses pemulihan cedera setelah kecelakaan awal tahun ini, dan Takaaki Nakagami sepenuhnya fokus dengan pengembangan motor 850cc, LCR tidak memiliki banyak opsi untuk menggantikan Zarco.

Pada hari Rabu, mantan pembalap LCR, Cal Crutchlow, dilaporkan melakukan uji coba di Misano sebagai bagian dari rencana untuk menggantikan Zarco akhir pekan ini di Grand Prix Italia.

LCR kini telah mengkonfirmasi rencana tersebut.

“Pertama-tama, saya berharap Johann Zarco cepat pulih,” kata Crutchlow. “Sebagai seorang pembalap, menghadapi situasi seperti ini tidak pernah mudah. ​​

"Mengenai akhir pekan ini, saya memiliki kenangan indah bersama LCR; tahun-tahun yang kami habiskan bersama sangat luar biasa.

“Jadi, ketika saya menerima panggilan untuk menggantikan Zarco, saya merasa terhormat dan beruntung, dan saya harus mencobanya.

“Kami tahu ini akan menjadi akhir pekan yang intens, tetapi saya siap memberikan yang terbaik bersama tim lainnya dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mari kita lihat bagaimana hasilnya!”

Lucio Cecchinello, bos tim LCR, menambahkan: “Kami semua bersama Johann Zarco dan mendoakan kesembuhan yang kuat baginya.

“Dalam upaya kami untuk menggantikan Johann, kami merasa beruntung dapat mengandalkan mantan pembalap kami, Cal Crutchlow, yang telah berbagi banyak momen hebat bersama kami dan yang selalu memiliki ikatan kuat dengan kami.

“Kami ingin berterima kasih kepadanya atas kesediaannya, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan waktu bersama ini selama Zarco pulih.”

Pada tahap ini, LCR belum mengkonfirmasi apakah Crutchlow juga akan ikut serta dalam Grand Prix Hungaria pekan depan.

Perjalanan karier Cal Crutchlow

Crutchlow melakukan debutnya di MotoGP pada tahun 2011 bersama tim Tech3 Yamaha dan meraih podium di kelas utama pada tahun 2012 di Ceko.

Pada tahun 2014, Crutchlow pindah ke tim pabrikan Ducati, meskipun hanya berlangsung satu musim sebelum ia pindah ke LCR untuk mengendarai motor Honda yang didukung pabrikan.

Pada tahun 2016, Crutchlow menjadi pembalap Inggris pertama yang memenangkan balapan MotoGP sejak tahun 1981 di Grand Prix Ceko yang berlangsung dalam kondisi basah. Ia menambahkan kemenangan kedua ke dalam koleksinya di tahun yang sama di Australia.

Marc Marquez, Cal Crutchlow

Ia memenangkan grand prix ketiga dan terakhirnya di Argentina pada tahun 2018, dan pensiun dari balap penuh waktu pada akhir tahun 2020, setelah menghabiskan enam tahun bersama LCR.

Crutchlow bergabung dengan Yamaha sebagai pembalap uji coba untuk tahun 2021, mengambil bagian dalam beberapa balapan sebagai pembalap pengganti selama tiga musim berikutnya.

Ia terakhir kali tampil dengan seragam Yamaha pada tahun 2023 di Grand Prix Jepang, meraih poin di posisi ke-13.

Cedera tangan dalam beberapa tahun terakhir memaksa Crutchlow untuk mengurangi keterlibatannya dalam MotoGP.