LCR Honda Belum Menemukan Pengganti Zarco untuk GP Italia

LCR Honda masih mencari pengganti Johann Zarco yang cedera untuk MotoGP Italia akhir pekan ini (29–31 Mei).

Zarco absen di Grand Prix Italia setelah mengalami cedera ligamen lutut dan tulang fibula bagian bawah usai kecelakaan tikungan pertama di Grand Prix Catalunya pada 17 Mei. Dia dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut, dan pulang pada 18 Mei.

Jeda dua minggu antara putaran MotoGP Catalan dan Italia berarti tim LCR Honda wajib menggantikan pembalap Prancis tersebut, meskipun pernyataan terbaru mereka mengkonfirmasi bahwa mereka belum mengisi kursi di tim yang didukung Castrol menjelang putaran kandang mereka.

Johann Zarco, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

“Sementara Johann Zarco menunggu operasi, tim Castrol Honda LCR masih berupaya mencari penggantinya untuk balapan mendatang,” demikian bunyi pernyataan yang dipublikasikan melalui media sosial pada 25 Mei.

“Informasi lebih lanjut akan segera dibagikan, setelah semuanya rampung dan terjamin.

“Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda yang berkelanjutan.”

Takaaki Nakagami, LCR Honda, 2024 Japanese MotoGP © Gold and Goose

Pembalap tes HRC, Takaaki Nakagami, tampaknya menjadi pilihan yang tepat untuk menggantikan Zarco, terutama mengingat pengalamannya yang luas bersama tim LCR, meskipun di sisi pit yang tahun ini ditempati oleh Diogo Moreira.

Nakagami balapan untuk tim LCR antara tahun 2019 dan 2024, meraih hasil terbaik keempat sebanyak tiga kali, serta pole position di putaran kedua Aragon pada tahun 2020.

Mugello bukanlah sirkuit terkuat bagi Nakagami selama karier balap penuh waktunya, tetapi ia finis di posisi kelima di sana pada Grand Prix Italia kelas utama keduanya pada tahun 2019.

Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Italian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Pembalap Jepang ini umumnya fokus pada pengembangan motor MotoGP Honda 850cc untuk tahun 2027 tahun ini, meskipun ia kembali terlibat dalam proyek 1.000cc setelah Aleix Espargaro cedera dan dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan saat uji coba di Sepang pada bulan April.

Nakagami terakhir kali balapan di MotoGP Jepang tahun lalu sebagai pembalap wildcard, meskipun ia mundur dari balapan. Ia juga menggantikan Luca Marini di Mugello tahun lalu setelah Marini mengalami kecelakaan saat uji coba Suzuka 8 Hours.