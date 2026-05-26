Ross Brawn Gabung Pramac Yamaha sebagai Penasihat Strategis

Penambahan Ross Brawn ke dewan direksi Pramac datang menjelang balapan kandang MotoGP tim Italia di Mugello akhir pekan ini.

Brawn, figur kunci dari tujuh gelar Michael Schumacher di F1 bersama Benetton dan kemudian Ferrari, lalu menjadi Team Principal Honda, Brawn GP, dan Mercedes, akan mengemban peran sebagai Strategic Advisor untuk pemilik tim Paolo Campionoti.

Terakhir, Brawn menjabat sebagai Managing Director di Formula One Management antara tahun 2017, dan mundur di akhir 2022.

Ross Brawn with Paolo Campinoti. Credit: Pramac Racing.

"Saya sangat bangga menyambut Ross [Brawn] ke Pramac Racing," kata Campinoti.

“Di luar karier dan pencapaiannya yang luar biasa di Formula 1, Ross adalah seseorang yang dengannya saya telah berbagi persahabatan dan hubungan yang sangat dihormati selama bertahun-tahun.

"Saya percaya bahwa visi, pengetahuan, dan mentalitas kemenangannya akan memberikan kontribusi yang berharga bagi pertumbuhan dan pengembangan Pramac Racing yang berkelanjutan."

Ross Brawn with Stefano Domenicali at 2018 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Ross Brawn menambahkan: "Saya senang bergabung dengan dewan Pramac Racing Limited dalam peran non-eksekutif.

“Motorsport selalu tentang orang-orang, kerja tim dan peningkatan berkelanjutan, dan saya berharap dapat mendukung Paolo [Campinoti] dan tim dan berkontribusi di mana pengalaman saya mungkin berguna.

"Pramac telah membangun organisasi yang mengesankan dengan semangat dan ambisi yang kuat, dan saya senang menjadi bagian dari masa depannya."

Brawn mengambil rehat selama beberapa tahun dari F1 setelah meninggalkan perannya di Mercedes menjelang musim 2014, sebelum kembali ke seri sebagai direktur pelaksana motorsport setelah Liberty Media mengambil alih hak komersialnya pada tahun 2016.

Liberty Media, yang sekarang juga memiliki MotoGP Sports Entertainment Group, sebelumnya Dorna Sports, yang memegang hak komersial untuk MotoGP.

Brawn menjadi kedatangan profil tinggi lainnya dari paddock F1 setelah mantan Team Principal Haas F1, Guenther Steiner, yang membeli tim Tech3, yang baru-baru ini memastikan untuk tetap bersama KTM setelah 2026.