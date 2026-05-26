BREAKING: Marc Marquez Dikonfirmasi Comeback di MotoGP Italia

Berita tersebut dikonfirmasi lewat media sosial hari ini (26 Mei), meskipun Marc Marquez harus menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis untuk mengkonfirmasi kelayakannya untuk naik akhir pekan ini.

Pembalap Spanyol itu telah melewatkan aksi MotoGP sejak kecelakan di Sprint Race Le Mans pada 8 Mei. Dia mengalami fraktur di tulang kaki kanannya, dan menjalani operasi segera setelahnya.

Marc Marquez juga menjalani operasi untuk melepas sekrup longgar di bahu kanannya yang telah menyebabkan masalah saraf saat dia berkendara.

Pembalap Ducati Lenovo itu absen dari Grand Prix Catalunya dua minggu lalu (15-17 Mei) sebagai konsekuensi dari operasi pasca Le Mans, dan melewatkan tes pasca-balap di trek yang sama hari Senin.

Kembali ke Mugello, Marquez memastikan akan adau dua Ducati pabrikan di grid untuk balapan kandang mereka. Tim pabrik menuju Mugello berbekal podium Grand Prix pertama mereka musim ini dengan Francesco Bagnaia, meski itu didapat setelah Joan Mir mendapat penalti pelanggaran tekanan ban, dan Pecco tidak ber

Bagnaia juga merupakan pemenang Grand Prix terakhir untuk Ducati Lenovo, yang terjadi pada balapan Jepang tahun lalu. Tapi, Marquez juga memenangkan dua Sprint Race tahun ini sebelum absen karena cederanya.

Tapi secara pabrikan, Ducati datang ke Mugello berbekal kemenangan Fabio Di Giannantonio dari VR46 di Catalunya.

Juara berkuasa MotoGP Marquez kembali akhir pekan ini ke Mugello setelah tertinggal 85 poin di kejuaraan dibandingkan dengan Marco Bezzecchi, yang diklasifikasikan keempat di Catalunya.