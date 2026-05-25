Razgatlioglu Menemukan Langkah Besar dari Tes MotoGP Catalunya

Toprak Razgatlioglu menyelesaikan akhir pekan MotoGP Catalunya dengan keyakinan bahwa ia telah membuat "langkah yang sangat besar" selama tes pasca balapan pada hari Senin.

Juara bertahan WorldSBK itu terkejut dengan kurangnya cengkeraman saat pertama kali merasakan sirkuit Barcelona yang licin dengan motor MotoGP.

Razgatlioglu fokus pada pengaturan motor dengan sasis V4 terbaru Yamaha dan merasakan kemajuan yang jelas dalam performa menikung dengan ban kompon medium.

“Saya senang karena kami banyak mengalami peningkatan, terutama dengan ban medium,” kata Razgatlioglu.

“Kami membuat langkah yang sangat besar, terutama saat memasuki tikungan dan saya merasa motor sedikit lebih baik dalam berbelok.

“Ketika motor berbelok lebih baik, saya juga bisa berakselerasi lebih awal. Laptime saya sangat konsisten: 40,0s, 40,1s, 40,0s dengan ban Medium dan berkendara sendirian. Jika saya memiliki slipstream, mungkin saya bisa mencapai 39,8-7 detik.

“Tetapi ketika saya memasang ban Soft baru, saya mencatatkan waktu putaran yang sama.”

Toprak Razgatlioglu, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Perbandingan data Quartararo menunjukkan kelemahan krusial

Razgatlioglu akhirnya finis di urutan ke-19 dalam catatan waktu, terpaut 1,257 detik dari pemimpin klasemen Pedro Acosta, karena hujan di siang hari mengakhiri tes lebih awal.

Perbandingan data dengan Fabio Quartararo menyoroti bahwa Razgatlioglu masih kembali ke kebiasaan lamanya di WorldSBK saat menggunakan ban lunak baru untuk serangan waktu.

“Masalah terbesar dengan ban lunak adalah saya tidak mempertahankan kecepatan menikung seperti dengan ban Medium,” jelas Razgatlioglu.

“Saya memeriksa data Fabio dan Fabio dengan ban lunak menghasilkan kecepatan menikung yang lebih tinggi. Saya sedang mencoba, tetapi sangat sulit.

“Setelah berbicara dengan Crew Chief saya, Alberto, dia juga mengatakan ini benar: Ketika saya memasang ban Soft, pikiran saya langsung berubah. Saya sedikit berkendara seperti gaya Superbike.

“Saya selalu menginginkan grip yang baik saat keluar tikungan, tetapi dengan ban Michelin ini, Anda perlu lebih menjaga kecepatan di tikungan dan membuka gas secara perlahan.

“Saya melakukan sebaliknya, mengambil dan membuka gas lebih banyak untuk mencoba mendapat akselerasi yang lebih besar. Jadi saya perlu sedikit mengubah gaya berkendara dengan ban Soft ini.”

Razgatlioglu menambahkan bahwa performa Quartararo di sesi kualifikasi membuahkan hasil di balapan.

“Saya senang dengan ban medium, karena kami sangat dekat dengan Yamaha lainnya. Tetapi kami perlu meningkatkan performa dengan ban lunak karena kualifikasi sangat penting,” katanya.

“Kami perlu memulai dari depan karena Fabio melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan ban lunak selama satu atau dua lap.

"Kemudian di balapan dia juga mempertahankan kecepatannya karena dia berada di kelompok depan.

“Saya perlu mempelajari gaya berkendara dengan ban lunak karena terkadang lupa menjaga kecepatan menikung dengan ban Soft. Dengan ban Medium, semuanya baik-baik saja, tetapi dengan ban Soft sulit.”

Kesempatan Razgatlioglu selanjutnya untuk mengasah performa time attack-nya adalah pada MotoGP Italia akhir pekan ini di Sirkuit Mugello.