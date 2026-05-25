Daftar Entri Memicu Rumor Comeback Marc Marquez di GP Italia

Marc Marquez memang belum mengonfirmasi rencananya untuk kembali ke aksi MotoGP di Grand Prix Italia akhir pekan ini.

Namun, seperti dilaporkan Motorsport.com, juara bertahan MotoGP itu muncul di daftar entri awal untuk akhir pekan Mugello.

Marc Marquez absen dari balapan kandangnya di Catalunya setelah menjalani operasi ganda pada bahu dan kaki kanannya.

Marc Marquez, 2026 French MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Kaki Marquez mengalami fraktur akibat kecelakaan di Sprint Race Le Mans, yang membuat operasi bahu yang telah direncanakan - untuk mengangkat sekrup rusak yang sudah menekan saraf radialnya - jadi dipercepat.

Jika ia ingin tampil akhir pekan ini, Marquez harus menjalani pemeriksaan medis MotoGP pada hari Kamis.

Sekalipun Marc benar kembali, masih ada satu Marquez yang absen, yaitu sang adik Alex dan Johann Zarco dari LCR yang dipastikan absen di Mugello.

Keduanya mengalami cedera dalam kecelakaan mengerikan di Catalunya, tetapi pengganti mereka belum diumumkan.

Johann Zarco, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

LCR "masih mencari" pengganti Zarco

Pembaruan dari LCR pada hari Senin berbunyi: ‘Sementara Johann Zarco menunggu operasi, tim Castrol Honda LCR masih mencari penggantinya untuk balapan mendatang. Informasi lebih lanjut akan segera dibagikan, setelah semuanya diselesaikan dan dipastikan.’

Pembalap tes HRC, Aleix Espargaro, saat ini absen karena cedera punggung akibat uji coba pribadi di Sepang.

Rekan sesama pembalap uji coba dan mantan pembalap LCR, Takaaki Nakagami, memang tersedia.

Namun, jika pembalap Jepang itu cedera selama balapan Mugello - seperti yang terjadi ketika ia menggantikan Somkiat Chantra di Brno tahun lalu - itu akan membahayakan pengembangan proyek 850cc Honda.

Ducati menghadapi dilema serupa terkait kemungkinan pembalap uji coba Michele Pirro menggantikan Alex Marquez.

Namun, regulasi MotoGP mengharuskan tim untuk melakukan "segala upaya yang wajar untuk menyediakan pembalap pengganti yang memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban pendaftaran mereka dalam waktu 10 hari setelah pengunduran diri."

Nakagami juga akan berada di Italia minggu ini untuk mengikuti uji coba grup 850cc pertama, yang menampilkan pembalap uji coba pabrikan, di Misano.

Ducati Lenovo telah memenangkan Grand Prix Italia selama empat tahun terakhir, dengan Pecco Bagnaia dari tahun 2022-2024, kemudian Marc Marquez musim lalu.